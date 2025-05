Accusé par quatre femmes de violences sexuelles, le comédien Russell Brand a plaidé non coupable

Ce vendredi 30 mai, le comédien Russell Brand a plaidé non coupable devant un tribunal londonien face aux accusations de quatre femmes pour des faits de viols et d'agressions sexuelles. Un procès aura lieu et commencera en juin 2026.

L'humoriste de 49 ans, devenu influenceur complotiste, ne s'est exprimé que pour dire qu'il niait les accusations, devant la cour criminelle de Southwark où il est arrivé et reparti sans faire de déclaration à la presse. Son procès a été fixé au 3 juin 2026, et il restera en liberté sous caution d'ici là.

Quatre femmes l'accusent

L'humoriste est arrivé les cheveux longs, lunettes de soleil et chemise entrouverte au tribunal, où il était attendu par des dizaines de journalistes. Flanqué de deux agents dans le box, il a simplement répété "non coupable" d'une voix claire pour les cinq chefs d'accusation qui le visent.

L'ex-mari de Katy Perry a été inculpé début avril pour deux viols et plusieurs agressions sexuelles, sur quatre femmes au total, dans la région côtière de Bournemouth (sud de l'Angleterre) et à Londres, entre 1999 et 2005. L'une d'elles l'accuse de viol dans une chambre d'hôtel alors qu'elle participait à une conférence du parti travailliste à Bournemouth.

Une autre, employée dans l'industrie de la télévision, accuse le comédien de lui avoir attrapé les seins et de l'avoir violée par voie orale après l'avoir entraînée dans des toilettes pour hommes. Une enquête de police avait été ouverte contre lui après la diffusion d'un documentaire sur la chaîne britannique Channel 4 en septembre 2023.

"Je n'ai jamais été un violeur"

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux juste après son inculpation, Russell Brand, qui vit une partie du temps aux États-Unis, avait rejeté les accusations et s'était dit "reconnaissant" d'avoir "l'occasion" de se défendre. "J'étais un idiot avant de vivre dans la lumière du Seigneur. J'étais un toxicomane, un accro au sexe, et un imbécile, mais je n'ai jamais été un violeur", avait-il affirmé, assurant n'avoir "jamais été impliqué dans une (relation) non consentie".

La police de Londres a précisé que l'enquête était toujours ouverte et a appelé "toute personne concernée ou ayant des informations sur cette affaire" à la contacter. Les quatre femmes qui accusent Russell Brand doivent bénéficier d'un "anonymat à vie" pour leur protection, a-t-il été rappelé vendredi lors de l'audience.

Né en 1975 dans une famille d'origine modeste dans l'Essex, à l'Est de Londres, Russell Brand a commencé sa carrière comme comédien de stand-up à l'adolescence. Il s'est fait connaître avec son humour provocateur et volontiers lubrique, avant de se muer en acteur star.

Il s'est désormais mué en gourou anti-establishment aux idées complotistes, suivi par des millions de personnes sur YouTube, X et Instagram.