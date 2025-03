TF1 : Jacques Legros quitte le 13H et cède la place à Isabelle Ithurburu

À 74 ans, Jacques Legros va abandonner le rôle de joker à la présentation du 13H de TF1 pour laisser la place à Isabelle Ithurburu. Le journaliste "a pris la décision" d'abandonner ce rôle après "sa dernière semaine de présentation du 5 au 9 mai", a indiqué TF1 dans un communiqué.

Fin d'une époque au JT de 13H de TF1 : après plus de 26 ans comme joker de ce journal, Jacques Legros, 74 ans, va abandonner le rôle et le céder cet été à Isabelle Ithurburu, a annoncé mercredi la chaîne. Le joker est chargé de remplacer le ou la titulaire d'un journal pendant ses congés. Depuis 2021, le JT de 13H de TF1 est présenté en semaine par Marie-Sophie Lacarrau. Elle avait alors succédé à l'emblématique Jean-Pierre Pernaut, resté aux manettes pendant 33 ans et décédé en mars 2022.

Dernière semaine de présentation début mai

A 74 ans, Jacques Legros, qui officiait comme joker depuis 1998, "a pris la décision" d'abandonner ce rôle après "sa dernière semaine de présentation du 5 au 9 mai", a indiqué TF1 dans un communiqué. "Isabelle Ithurburu fera ses premiers pas au journal de 13H à l'été 2025 à la place de Jacques Legros. Visage emblématique de TF1, elle remplacera désormais Marie-Sophie Lacarrau pendant ses congés", a poursuivi la chaîne.

"Ça n'a pas été facile de prendre cette décision", a confié Jacques Legros au journal Ouest-France. "Ça faisait un moment que ça trottait dans ma tête. Je voulais avoir cette liberté de choix. Je ne voulais pas faire le journal de trop", a-t-il poursuivi. "Je salue le travail de Jacques Legros, l'une des plus grandes figures de la rédaction de TF1 qui a su tisser un lien si singulier avec les téléspectateurs", a réagi Thierry Thuillier, directeur général adjoint de l'information du groupe TF1, cité dans le communiqué de la chaîne.

4,7 millions de téléspectateurs en moyenne

Ancien visage du rugby sur Canal+, Isabelle Ithurburu, 42 ans, a rejoint TF1 en septembre 2023. Outre la couverture de grands événements du rugby, elle y a remplacé Nikos Aliagas à la présentation de l'émission people 50 minutes inside.

Leader d'audience sur son créneau, le JT de 13H de TF1 a attiré en février 4,7 millions de téléspectateurs en moyenne du lundi au dimanche, selon les chiffres de Médiamétrie. Les JT de 13H et 20H du week-end sont présentés par Anne-Claire Coudray, avec Audrey Crespo-Mara comme joker.