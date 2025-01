Star Academy : Charles, Emma et Marguerite appellent au calme après la victoire de Marine

La finale de la "Star Academy" opposant Marine à Ebony a été entachée par des messages haineux sur les réseaux sociaux. Après la victoire de Marine, plusieurs candidats de la promo 2024 ont appelé au calme.

Clap de fin pour la douzième saison de la Star Academy. Marine a remporté le télé-crochet samedi soir face à Ebony, après quinze semaines d'aventure au château de Dammarie-les-Lys. Hélas, la finale opposant les deux jeunes femmes a été entachée par des messages à caractère raciste sur les réseaux sociaux.

Marine et Ebony réduites à leur couleur de peau le soir de finale

Marine et Ebony ont toutes les deux été ramenées à leur couleur de peau. "Marine ne mérite en aucun cas sa victoire. Elle a juste gagné parce qu’elle est blanche", "sale blanche de merde", pouvait-on lire sur X samedi soir après l'annonce de la victoire de la Nordiste de 24 ans , qui récolté 65,35% des votes du public.

De son côté, Ebony, originaire de Guadeloupe, a été la cible de commentaires racistes et misogynes tout au long de l'aventure. Les insultes à son égard ont été si violentes que plusieurs associations de lutte contre le racisme, SOS Racisme et La Maison des potes, ont porté plainte. Il y a deux semaines, Ebony a évoqué les discriminations qu'elle subit en interprétant Ne me jugez pas de Camille Lellouche lors de sa demi-finale face à Franck. "C'était un message pour dire, ne me jugez pas par rapport à ma couleur de peau", a-t-elle déclaré. "Quand on est une femme noire en vérité, il faut dire ce qui est, dans la société, la vie n'est pas comme les autres". Ce message fort n'a pas freiné la déferlante de haine sur les réseaux sociaux, qui s'est même intensifiée le soir de la finale.

Après la victoire de Marine, plusieurs candidats de la promo 2024 ont appelé les internautes à faire preuve de bienveillance envers les deux jeunes femmes. "Cette aventure exceptionnelle mérite d'être célébrée dans la joie et la bienveillance. Marine et Ebony sont nos stars, vos stars, et chacune mérite votre respect", a écrit Charles sur son compte Instagram. "On ne le dira jamais assez mais restons dans la bienveillance sur Internet s'il vous plaît", a ajouté Emma. "C'est peut-être pour vous qu'une émission de télé, un télé-crochet, du divertissement. Pour nous, c'est notre rêve, notre vie, notre parcours avec des hauts et des bas, nos sacrifices, notre travail, notre passion, notre nouvelle famille et nos amis pour très longtemps pour ne pas dire toujours", a-t-elle confié avant de conclure : "Les mots ont un impact, ne l'oubliez pas."

Marine ne veut pas "s'attarder" sur les commentaires négatifs

Marguerite s'est elle aussi exprimée sur le sujet. "Un petit mot aussi parce que c'est important : soyons toujours bienveillant.e.s et respectueux.ses, sur Internet comme dans la vraie vie. Aujourd'hui plus que jamais, on en a besoin", a-t-elle écrit dans une story Instagram. Interrogée par nos confrères du Parisien au lendemain de sa victoire, Marine a assuré qu'elle n'allait pas "s'attarder" à regarder "les commentaires négatifs" sur les réseaux sociaux. "Nous, tout ce que nous voulons, c’est faire de la musique et ne pas prêter attention à ce qui se dit à l’extérieur", a ajouté la jeune femme qui entend bien savourer sa victoire avant de retrouver ses camarades pour la tournée de la Star Ac.