Secret Story revient pour une nouvelle saison : découvrez tous les secrets de cette année

Après un reboot l'année dernière, Secret Story revient pour une 13e saison sur le groupe TF1. Cette année, 14 participants partagent 11 secrets. Ils ont été dévoilés dès le premier prime de l'émission, diffusé ce mardi en deuxième partie de soirée.

La Voix et sa maison rempilent pour une nouvelle saison. Si l'on croyait l'émission enterrée, son reboot l'année dernière a relancé la célèbre téléréalité. Diffusé ce mardi en deuxième partie de soirée, le premier prime de Secret Story a accueilli 14 nouveaux candidats. Ils se partagent en tout onze secrets, certains très intimes, d'autres, "fait maison". On vous dresse la liste complète des secrets.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Voici la liste complète des secrets : La moitié de mon visage a été reconstruite

Mon frère est une légende vivante du football

Nous sommes un faux couple

J’ai vécu dans ma voiture pendant six mois

J’ai remporté un talent show de K-pop en Corée

Notre histoire passée lie notre destin dans la maison

Nous sommes les gardiens de la transparence

J’ai onze prénoms

J’ai découvert l’existence de ma sœur à l’âge de 16 ans

Je suis un phénomène viral

Je fais partie des 1 % de la population mondiale à avoir plus de 134 de QI

Attributions...

Certains secrets, notamment ceux spécialement créés pour cette saison, sont donc connus des téléspectateurs. "Nous sommes un faux couple" est défendu par Damien et Constance, "Notre histoire passée lie notre destin dans la maison" concerne lui Anita et Noah, qui ont partagé un temps une vie de couple (bien avant l'émission) avant de se séparer.

"Nous sommes les gardiens de la transparence" est un secret qui a été créé pour Aïmed et Célia et fait écho à la volonté de la production de Secret Story de se montrer "plus transparente" cette année en dévoilant certaines coulisses de l'émission. Enfin, la Franco-coréenne Dréa a révélé en direct lors du prime son secret aux téléspectateurs, avec la complicité de Christophe Beaugrand : "J’ai remporté un talent show de K-pop en Corée".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

... Et rumeurs

Pour le reste de la liste, les pronostics sont ouverts. Et les internautes n'ont pas mis de temps avant de se lancer dans l'enquête. Si peu d'indices transparaissent de certains candidats et intitulés, d'autres semblent tomber sous le sens, notamment grâce à des messages sur les réseaux sociaux.

C'est le cas d'Ethan, jeune candidat qui n'est autre que le frère du footballeur belge Eden Hazard ; portant donc le secret "Mon frère est une légende vivante du football" ou encore Pimprenelle, qui a laissé des indices sur son compte Instagram sans savoir qu'elle allait participer à Secret Story. Photos à l'appui, elle y avait raconté son accident de surf et sa prise en charge par les médecins. Elle garde donc le secret "La moitié de mon visage a été reconstruite".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Enfin, de nombreux internautes ont su reconnaître Romy sur une ancienne vidéo devenue virale, elle détient donc le secret "Je suis un phénomène viral". Le reste des secrets restent à être attribués alors... à vos pronostics !