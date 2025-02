Pascal Praud et vous - «On m'avait envoyé aux États-Unis pour piquer toutes les idées» : comment Henri Sannier a changé la présentation d'un journal télévisé

Invité de l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, le journaliste Henri Sannier a évoqué sa carrière, et comment il a révolutionné la manière de présenter un journal télévisé. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Visage connu de l'audiovisuel public et dernièrement aux commandes de Tout le sport sur France 3, le journaliste Henri Sannier s'est éloigné du petit écran après avoir contracté une grave maladie, la polyradiculonévrite chronique, qu'il raconte dans son livre Le jour où j'ai réappris à marcher. Invité dans l'émission Pascal Praud et vous, l'animateur a également évoqué sa carrière, et comment il a changé la façon de présenter des journaux télévisés.

"Le président de la 3 (Fr 3, ndlr) m'avait envoyé aux États-Unis pour piquer toutes les bonnes idées que je pouvais piquer", a-t-il relaté sur Europe 1, expliquant avoir rencontré Walter Cronkite, figure des JT américains. "Je suis allé dans toutes les newsrooms, et je suis revenu avec ce standard", a-t-il détaillé. "Sur le 20H, je ne pouvais pas faire une newsroom, donc je me suis mis à marcher (...) Ça a révolutionné un petit peu" la présentation, a-t-il affirmé au micro de Pascal Praud.