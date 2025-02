Pascal Praud et vous - Édito de Patrick Cohen sur l'arrêt de C8 : «Se réjouir de la mort de confrères, c'est dégueulasse», lance Françoise Laborde

Après la confirmation de l'éviction de C8 de la TNT, le journaliste Patrick Cohen a produit un édito qui saluait cette décision. Invitée à s'exprimer dans l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, Françoise Laborde a déploré ces propos. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Dans un édito, le journaliste Patrick Cohen qui travaille sur le service public a salué l'éviction de C8 de la TNT, confirmée par le Conseil d'État mercredi. Une sortie que regrette Françoise Laborde, journaliste et ex-membre du CSA, le prédécesseur de l'Arcom, qui s'est exprimée dans l'émission Pascal Praud et vous. "Se réjouir de la mort de confrères journalistiques, c'est proprement dégueulasse", réagit-elle sur Europe 1, soulignant "des sanctions à géométrie variable" : "il y a des chaînes que l'on a sanctionnées avec plus de sévérité que d'autres, et C8 en a fait partie".