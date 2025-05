Laurent Ruquier dévoile le nom de sa nouvelle émission sur T18

Invité de "C médiatique" ce dimanche 18 mai sur France 5, l'animateur Laurent Ruquier a partagé quelques informations sur son nouveau rendez-vous hebdomadaire sur la chaîne T18. Il a notamment dévoilé le nom que portera l'émission, diffusée à partir du 14 juin.

À bientôt 62 ans, Laurent Ruquier confirme son grand retour à la télévision après un bref passage sur BFMTV fin 2023. Le célèbre animateur français va ainsi rejoindre T18, nouvelle chaîne de la TNT qui sera lancée en juin par le groupe CMI France. Il tiendra une émission hebdomadaire culturelle diffusée en fin de semaine sur la chaîne.

"Participer à une nouvelle aventure est toujours excitant et revenir à une émission d’accueil sur l’actualité culturelle, c’est un bonheur supplémentaire. Livres, musique, cinéma, spectacles, théâtre… Je vais à nouveau pouvoir faire partager ma curiosité et mes enthousiasmes", avait-il déclaré dans les colonnes du Parisien. Ce dimanche, il en a dit un peu plus sur les contours de sa nouvelle émission.

"Il était temps que je puisse mettre mon nom"

Pour le titre de sa nouvelle émission, l'ex-animateur star de France 2 a souhaité rester sobre. "'Chez Ruquier' tout simplement", a-t-il révélé dans "C médiatique", ajoutant : "Il était temps que je puisse mettre mon nom". "Je suis en préretraite, je peux enfin utiliser mon nom pour l'émission", a indiqué l'animateur, bien que son nom ait déjà été employé pour son émission sur BFMTV ("Le 20H de Ruquier" en 2023).

Le programme culturel sera diffusé le samedi soir entre 20h et 21h, puis rediffusé un peu plus tard dans la soirée. Par ailleurs, il n'y aura pas de chroniqueurs, mais uniquement des invités dont au moins un humoriste chaque semaine. Alors que la chaîne va commencer à émettre le 6 juin — inaugurée avec une émission spéciale par Laurent Ruquier à partir de 19h45 — les téléspectateurs devront encore un peu patienter. "Chez Ruquier" débutera une semaine plus tard, à partir du 14 juin.