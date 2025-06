Le 7 juillet, Europe 1 passe à l'heure d'été

Dès le lundi 7 juillet, Europe 1 passe à l'heure d'été. Parmi les nouveautés, Le Club de l'été, Jean-Pierre Foucault et vous, Formidables échecs, les après-midis crimes ou encore Au Cœur des archives... De nombreux programmes qui rythmeront votre été dans la bonne humeur et la convivialité.

À partir du lundi 7 juillet, Europe 1 passe à l’heure d’été. Récits, découvertes, évasion, musique, gastronomie, jeux et rendez-vous d'information, rythmeront l'été des auditeurs dans la bonne humeur et la convivialité.

Parmi les nouveautés de l'été...

Le Club de l'été - Du lundi au vendredi - 9h-11h :

Présenté par Anissa Haddadi (juillet) et Roland Perez (août), l'émission donne une grande part à l’interactivité avec les témoignages des auditeurs. Ils partent à la découverte des régions en compagnie des chroniqueurs : Héloïse Goy, Joe Hume, Olivier Poels, Luana Belmondo, Jean-Philippe Longo…

Dans une chronique inédite L'Église au milieu du village, Gavin's Clemente Ruiz explore la richesse des églises de France, en révélant leur histoire, leur singularité, ainsi que les activités culturelles et spirituelles qui les animent.



Sans oublier la carte postale des animateurs et chroniqueurs de la station synonyme d'évasion.

Jean-Pierre Foucault et Vous... - Du lundi au vendredi - 11h-13h :

Animateur bien connu des auditeurs de la station, Jean-Pierre Foucault, qui a déjà déjà pris de manière ponctuelle et avec succès les rênes de Culture Médias, assurera la présentation de cette tranche incontournable. Stéphanie de Muru et Trina Mac-Dinh se succèderont également cet été aux commandes du 11h-13h.



C’est arrivé à... - Samedi et dimanche - 9h-10h :

Frédéric Taddeï parcourt avec un/une invité.e, à l’aide d’archives de la station, son histoire, sa trajectoire.

Parmi les invités : Anny Duperey, Sylvain Tesson, Alain Bauer...



Formidables échecs - Samedi - 10h-11h :

Accepteriez-vous de ne parler que de ce vous avez raté dans votre vie ? Hervé Mathoux va questionner tout l’été des personnalités sur leurs échecs. Comment ont-ils réussi à les surmonter ? Comment en ont-ils fait une force ? Avec, entre autres, Clovis Cornillac, Maud Fontenoy, Karine Tuil, Marie-Claude Pietragalla, Bruno Solo ou Denis Podalydès.



Les après-midi crimes - Samedi - 13h-16h :

« Le siffleur », « Les assassins sont parmi nous », « Crime story » etc… Tous les samedis, les auditeurs retrouvent les meilleurs polars issus du catalogue d’Europe 1, contés par les voix inoubliables de Pierre Bellemare ou de Serge Sauvion.



Les après-midi Histoire - Dimanche - 13h-16h :

Chaque dimanche après-midi, les auditeurs plongent au cœur de l’Histoire avec les récits et interviews de Virginie Girod. Pour la première fois depuis leur création au début des années 60, Europe 1 rediffuse la série culte d’Alain Decaux sur les zones d’ombre de notre histoire, « Secret d’Etat ». À redécouvrir également, la série « Histoire d’une vie » avec un conteur exceptionnel différent à chaque épisode : Jean d’Ormesson raconte ainsi Chateaubriand, Max Gallo raconte Robespierre...



Au cœur des archives - Samedi et dimanche - 18h-19h :

Europe 1 offre, chaque week-end, une visite guidée et thématisée dans les archives sonores exceptionnelles de la station. Les grands moments vécus en direct, les grandes émissions musicales, les innovations, les émissions humoristiques, les fous rires… Le samedi avec Jean-Luc Lemoine, Anissa Haddadi et Julien Pichené, le dimanche, avec Julien Pichené.

Les auditeurs retrouvent également leurs rendez-vous d’information et leurs émissions phares : Hondelatte Raconte, Historiquement Vôtre, Balades en France, Les années TOP 50, La table des bons vivants, La libre antenne…