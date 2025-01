Cyril Hanouna - «Maintenant, quand on n'est pas d'accord, on est un ennemi», regrette cet auditeur

Dans l'émission "On marche sur la tête", un auditeur a critiqué une société sans mesure, dans laquelle "il n'y a plus de débat pédagogique". S'il s'affiche comme chiraquien, ce dernier n'exclut pas d'approuver des idées de gauche "si elles sont bien", sans pour autant devenir un "ennemi de la droite".

"Il n'y a plus de débat pédagogique", regrette Kader Dali. Cet auditeur de l'émission On marche sur la tête a déploré mardi le fait d'évoluer dans une société sans nuances, cataloguant chaque action ou parole des individus qui la composent. Issu de l'immigration, il a par exemple avoué ne pas comprendre pourquoi certains ne l'associent qu'à ses origines.

"On est dans des cases et on a l'impression que si tu bouges de la case, on t'élimine. C'est comme à l'époque de Bush : si tu n'es pas avec nous, tu es contre nous. Maintenant, quand on n'est pas d'accord, on est un ennemi", a-t-il témoigné, ajoutant : "J'ai toujours été chiraquien, gaulliste. Mais je me dis que s'il y a des idées de gauche qui sont bien, je peux adhérer, je peux liker. Si je like, je ne deviens pas un ennemi de la droite pour autant."