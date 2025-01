«80 ans de la libération d'Auschwitz» : une série de podcasts poignants «Au Cœur de l'Actu»

À l'occasion des 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, "Au Cœur de l'Actu" propose une série documentaire en trois épisodes avec les témoignages poignants de ceux qui ont vécu l'enfer des camps. À découvrir dès maintenant sur le site et l'application Europe1.fr.

Le 27 janvier 1945, les soldats soviétiques de l’Armée Rouge libéraient le camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau, découvrant l’horreur de la barbarie nazie. À l'occasion des 80 ans de cette libération, le podcast Au Cœur de l’Actu propose une série documentaire en trois épisodes, nourrie d’archives sonores, pour ne pas oublier cette page sombre de notre Histoire.

Une série audio émouvante en trois épisodes

À travers cette série, Au Cœur de l’Actu met en avant les témoignages poignants de ceux qui ont vécu l’enfer des camps.

Épisode 1 : "Quand j’ai voulu en parler, il ne pouvait pas l’entendre" – Le douloureux témoignage des survivants

Cet épisode met en lumière les récits poignants d’Henri Borlant et de Roman Kent. Ces deux survivants de la Shoah racontent l’horreur des camps et les difficultés à transmettre leur histoire. Ces témoignages, diffusés respectivement en 2011 et en 2015 sur Europe 1, soulignent un traumatisme intergénérationnel et l’importance d’entretenir le souvenir de la Shoah.

Épisode 2 : "Simone Veil, une vie pour la mémoire de la Shoah"

Rescapée d’Auschwitz, Simone Veil a joué un rôle majeur dans la mémoire de la Shoah.

Dans le deuxième épisode, Au Cœur de l’Actu propose de (re)découvrir son engagement à travers deux archives sonores emblématiques : son entretien avec Jean-Pierre Elkabbach, à la sortie de son livre Une vie, dans lequel elle racontait la monstruosité de la déportation, et son interview en 1978 en réaction aux propos négationnistes de Louis Darquier de Pellepoix, ancien commissaire général aux questions juives sous le régime de Vichy.

Épisode 3 : "J’ai honte que ma famille ait participé à l’Holocauste" – Rainer Höss, petit-fils du principal commandant d’Auschwitz

Enfin, le dernier épisode se penche sur Rainer Höss, le petit-fils de Rudolf Höss, l’un des principaux commandants du camp d’Auschwitz. Un témoignage poignant sur la honte qu’il ressent vis-à-vis de l’implication de sa famille dans l'Holocauste. Entre culpabilité et fardeau moral, comment les descendants des grandes figures nazies vivent-ils ce lourd héritage ?

Un podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute

Cette série documentaire est à écouter sur Au Cœur de l'Actu, le podcast d'Europe 1.