Zelensky salue les raids ukrainiens contre des aérodromes et des raffineries russes

"Je voudrais remercier chacun de nos soldats et tous ceux qui travaillent dans notre industrie de défense pour avoir frappé des aérodromes, des raffineries de pétrole et des installations logistiques russes", a-t-il écrit dans sa déclaration quotidienne, ajoutant que "chaque frappe de ce type nous rapproche de la fin de la guerre".

Kiev a mené plusieurs raids aériens contre le territoire russe ou contrôlé par les forces de Moscou, affirmant qu'il s'agissait de représailles aux bombardements subis par l'Ukraine depuis l'invasion russe il y a plus de deux ans.

"Chaque frappe qui répond avec précision aux bombes russes, qui détruit la logistique russe, les bases russes, qui rend plus difficile pour l'occupant de rester sur notre territoire - chaque frappe de ce type rapproche la fin juste de la guerre", a-t-il plaidé.

Des raids sur un entrepôt de carburant

Plus tôt, une source de la défense ukrainienne avait indiqué à l'AFP que des drones avaient frappé l'aérodrome de Morozovsk, dans la région de Rostov, détruisant un dépôt de munitions. Les responsables russes n'ont pas répondu aux affirmations concernant le raid sur l'aérodrome, mais le gouverneur local Vasily Golubev a indiqué sur Telegram que les autorités avaient instauré l'état d'urgence dans le district de Morozovsk.

La même source de la défense ukrainienne a également assuré que ses forces avaient touché un entrepôt de carburant dans le district de Kamensky, dans la région de Rostov, où les autorités russes avaient précédemment indiqué qu'une attaque de drone avait mis le feu à des réservoirs de pétrole.

Plus tard, les forces armées ont déclaré avoir coulé la veille le sous-marin B-237 "Rostov-sur-le-Don" en Crimée occupée et détruit quatre lanceurs de missiles. Le président Zelensky a une nouvelle fois demandé à ses alliés de lever les restrictions permettant à l'Ukraine d'utiliser des armes occidentales pour frapper les territoires contrôlés par la Russie. Une fois de plus, il a plaidé pour que son armée soit autorisée à prendre pour cible les lieux "où se trouve l'occupant, d'où la Russie frappe l'Ukraine, lance des missiles, des drones, des bombes".