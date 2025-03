Yémen : les États-Unis ont tué «plusieurs dirigeants houthis clé» dans leurs frappes, selon la Maison Blanche

"Trop c'est trop", a déclaré la Maison Blanche ce dimanche, après une série de bombardements américains la veille contre les rebelles houthistes au Yémen. Les frappes ont visé "plusieurs dirigeants houthis et les ont éliminés", selon le conseiller américain à la sécurité nationale Mike Waltz.

Les frappes au Yémen ont tué "plusieurs dirigeants houthis clés", a affirmé ce dimanche la Maison Blanche, avertissant l'Iran, soutien du groupe rebelle yéménite, que "trop c'est trop".

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Raids américains contre les Houthis au Yémen, au moins 31 morts

Les frappes ce samedi ont visé "plusieurs dirigeants houthis et les ont éliminés", a déclaré le conseiller américain à la sécurité nationale Mike Waltz sur la chaîne ABC.

Avertissement

Il a ajouté dans une seconde interview sur Fox News que les États-Unis avaient frappé les Houthis avec "une force écrasante", mettant en garde l'Iran : "Trop c'est trop". "Toutes les options sont sur la table" pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, a-t-il ajouté.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les États-Unis ont visé samedi plusieurs bastions des Houthis, dont la capitale Sanaa, faisant au moins 31 morts, y compris des enfants, selon un bilan des insurgés dimanche. En annonçant les raids samedi, le président américain Donald Trump a promis "l'enfer" aux "terroristes houthis" après leurs menaces contre le commerce maritime et Israël. Il a aussi sommé l'Iran de cesser son soutien à ces rebelles. Les Houthis ont menacé de riposter et l'Iran a condamné des frappes "barbares" tout en rejetant les menaces de Donald Trump.

Une campagne "implacable" si les attaques des Houthis continuent

Après le début de la guerre à Gaza, déclenchée par une attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, les Houthis ont mené "en solidarité avec les Palestiniens" plusieurs attaques aux missiles contre Israël et des navires accusés de liens avec Israël. Les attaques ont cessé avec l'entrée en vigueur le 19 janvier d'une trêve à Gaza après 15 mois de guerre destructrice. Mais après le refus d'Israël de permettre l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza, les rebelles ont annoncé le 11 mars leur intention de les reprendre contre des navires de commerce qu'ils estiment liés à Israël, au large du Yémen.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a déclaré sur Fox Business que Washington cesserait ses opérations si les Houthis faisaient de même. "Cette campagne concerne la liberté de navigation et le rétablissement de la dissuasion", a dit le chef du Pentagone. "À la minute même où les Houthis diront 'nous cesserons de tirer sur vos navires, nous cesserons de tirer sur vos drones', cette campagne prendra fin. Mais d'ici là, elle sera implacable".

Les attaques ont perturbé le trafic en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, une zone maritime essentielle pour le commerce mondial, poussant les États-Unis à mettre en place une coalition navale multinationale et à frapper des cibles rebelles au Yémen, parfois avec l'aide du Royaume-Uni. Selon le Pentagone, les Houthis ont "attaqué des navires de guerre américains 174 fois et des navires commerciaux 145 fois depuis 2023".