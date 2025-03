Trump déclare que l'Iran sera «tenu pour responsable» de toute attaque des Houthis

L'Iran va désormais être "tenu pour responsable" de chaque attaque des rebelles yéménites houthis, a affirmé ce lundi Donald Trump. Les Houthis, qui sont soutenus par Téhéran, ont revendiqué deux attaques distinctes dimanche et lundi sur un porte-avions américain en mer Rouge, en riposte aux frappes américaines.

Donald Trump a déclaré lundi que l'Iran serait désormais "tenu pour responsable" de "chaque coup de feu" des rebelles yéménites houthis, soutenus par Téhéran et qui mènent des attaques contre des navires de commerce au large du Yémen depuis plus d'un an.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Chaque coup de feu des Houthis sera considéré, à partir de maintenant, comme un coup de feu tiré par des armes iraniennes et les dirigeants de l'Iran, et l'Iran sera tenu pour responsable et en subira les conséquences", lesquelles seront "terribles", a écrit le président américain sur sa plateforme Truth Social.

Des attaques rebelles pour riposter face aux frappes américaines

"Les centaines d'attaques menées par les Houthis, sinistres mafieux et voyous basés au Yémen, détestés par le peuple yéménite, émanent toutes de l'Iran et sont créées par l'Iran", a ajouté Donald Trump. Téhéran dicte les moindres "faits et gestes" des Houthis, à qui elle fournit "des armes, de l'argent et des équipements militaires hautement sophistiqués, et même du soi-disant 'renseignement'", a-t-il encore accusé.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Des frappes américaines visant la capitale yéménite Sanaa et d'autres régions sous le contrôle des Houthis ont fait des dizaines de morts ce week-end.

En riposte, les rebelles ont revendiqué dimanche et lundi deux attaques distinctes sur le porte-avions américain USS Harry Truman en mer Rouge, affirmant avoir tiré des missiles balistiques et de croisière ainsi que des drones. Les Etats-Unis n'ont pas confirmé ces deux attaques.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les Houthis s'en prennent à des navires qu'ils estiment liés à Israël depuis peu après le début de la guerre à Gaza le 7 octobre 2023 et disent agir en solidarité avec les Palestiniens.