Comment des pêcheurs pourraient devenir multimillionnaires grâce à... du vomi de baleine

C'est un vomi qui peut rendre riche. Très riche. À tel point que des pêcheurs du Yémen devraient devenir multimillionnaires grâce à lui. Ce vomi, c'est celui de la baleine. Il y a quelques jours, quatre jeunes pêcheurs ont repéré une carcasse de baleine au large du Yémen et l'ont tirée hors de l'eau. Ils décident alors d'autopsier l'animal à leur façon, en lui ouvrant le ventre. Bonne surprise pour eux : ils découvrent à l'intérieur de celui-ci de l'ambre gris... Un jackpot à venir.

De "l'or flottant"

L'ambre gris est une substance que l’on trouve dans l’appareil digestif des grands cachalots. C’est en réalité un amas de tout ce qu’ils ne digèrent pas, comme les os de seiche ou les becs de calamars. Ceux-ci s’agglomèrent pour former une masse : l’ambre gris. Son surnom, "l’or flottant", dit tout de sa valeur. En effet, l'industrie de la parfumerie s'arrache le vomi de baleine. Et pour cause : grâce à une propriété remarquable, l’ambre gris permet de fixer les odeurs. Cette propriété est évidement capitale dans la parfumerie, car elle permet de préserver la senteur d'un parfum dans le temps. L'intérêt des grandes marques de luxe pour cette substance fait donc monter les prix, qui dépassent même ceux de l’or.

L’an dernier, un pêcheur thaïlandais a trouvé six kilos d’ambre gris. Prix de vente : 400.000 euros. Mais les pêcheurs yéménites peuvent espérer beaucoup plus... Dans l’estomac de la baleine, ils ont trouvé 127 kilos d’ambre gris ! Ce vomi de baleine pourrait donc bel et bien faire d’eux des multimillionnaires.

Le trésor fortement protégé

Dans un pays ou le revenu annuel moyen n’atteint pas 800 euros, l’engouement autour de leur petit village de pêcheur a été énorme. Le trésor a donc été mis à l’abri et est désormais protégé par des dizaines d’hommes armés, en attendant d’être vendu. Ce sera probablement à un riche homme d’affaires du Golfe. Ils sont déjà des dizaines à s’être positionnés.