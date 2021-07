Xi Jinping célèbre le centième anniversaire du parti communiste chinois sur la place Tiananmen

Du haut de ses 100 ans, le Parti communiste chinois voit les choses en grand. Près de 70.000 personnes étaient réunies place Tiananmen ce jeudi pour assister aux célébrations du centenaire du parti unique. Une foule au garde à vous, sans masque, a écouté pendant plus d'une heure le discours du président Xi Jinping vanter les réussites du régime communiste et s'en prendre, sans les citer, aux grands rivaux de la Chine.

"Nous ne nous laisserons pas faire"

"Il nous faut accélérer la modernisation de l'armée. Édifier un État puissant requiert une armée puissante car elle seule peut assurer la sécurité de l'Etat et défendre la Chine socialiste et préserver la dignité de la nation", a expliqué le président Xi Jinping, devant la foule réunissant des militaires, des étudiants et surtout des milliers de cadres du Parti communiste.

En habit révolutionnaire, le président le plus puissant depuis Mao Zedong s'est adressé à l'ensemble des 95 millions d'adhérents du Parti communiste. Le président a également profité de son discours pour pointer du doigt le comportement des démocraties occidentales, accusées de vouloir humilier la Chine. "Nous ne nous laisserons pas faire", a assuré Xi Jinping sous une salve d'applaudissements.