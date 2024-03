Vol MH370 : des proches des victimes réclament de nouvelles recherches, 10 ans après

Quelque 500 personnes se sont réunies dimanche près de Kuala Lumpur pour une "journée du souvenir" en mémoire des victimes du vol Malaysia Airlines MH370 mystérieusement disparu en 2014, et pour réclamer de nouvelles recherches. "Les recherches doivent se poursuivre", a dit à l'AFP Liu Shuangfong, au nombre des quelques Chinois ayant fait le déplacement pour cette commémoration.

"Je demande justice pour mon fils. Où est l'avion ?"

Le 8 mars 2014, l'avion effectuant la liaison Kuala Lumpur-Pékin s'est volatilisé. Si certains débris semblant lui appartenir avaient ensuite été récupérés dans l'océan Indien, aucune trace des 239 personnes à bord, pour les deux tiers des Chinois, n'a été retrouvée. Parents et soutiens se sont rassemblés dans un centre commercial proche de Kuala Lumpur, la capitale malaisienne, en confiant être toujours très affectés.

"Les dix dernières années ont été pour moi des montagnes russes émotionnelles ininterrompues", a souligné auprès de l'AFP Grace Nathan, une avocate malaisienne de 36 ans, dont la mère, Anne Daisy, 56 ans, était à bord de l'avion. S'adressant à la foule, elle a appelé le gouvernement malaisien à mener de nouvelles recherches. "Le vol MH370 n'est pas de l'histoire ancienne", a-t-elle lancé. Liu Shuangfong, 67 ans, originaire de la province chinoise du Hebei, a, elle, perdu son fils de 28 ans, Li Yanlin, passager du vol MH370. "Je demande justice pour mon fils. Où est l'avion ?", a-t-elle interrogé. "La Malaisie est déterminée à retrouver l'avion. Le coût n'est pas en cause", a assuré le ministre des Transports malaisien, Anthony Loke, à des journalistes.

Aux proches réunis pour la commémoration, il a indiqué qu'il rencontrerait des représentants de la société d'exploration marine américaine Ocean Infinity, basée au Texas, qui a vainement mené de précédentes recherches, afin de discuter d'une nouvelle opération. "Nous attendons maintenant qu'ils nous communiquent des dates convenables et j'espère les rencontrer bientôt", a-t-il précisé. Les causes du drame - le plus grand mystère de l'aviation civile moderne - font l'objet de multiples spéculations.

Différentes théories - suicide du pilote, accident en mer ou tir de missile - ont été avancées au fil des ans pour essayer d'expliquer cette disparition, qualifiée de "presque inconcevable" par les enquêteurs australiens ayant coordonné les premières recherches. Ces recherches sous l'égide de l'Australie, menées pendant près de trois ans sur 120.000 km² dans l'océan Indien, les plus importantes de l'histoire, avaient été interrompues en janvier 2017. Ocean Infinity avait ensuite lancé des recherches en 2018, mais celles-ci s'étaient achevées après plusieurs mois d'exploration des fonds marins, sans succès. Nombre de proches de victimes accusent Malaysia Airlines et le gouvernement malaisiens de cacher des informations, ce que les intéressés contestent.