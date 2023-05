Voici combien devrait rapporter le couronnement de Charles III

70 ans après le couronnement d'Elizabeth II, le 2 juin 1953, c'est au tour de Charles III d'avoir le droit à sa cérémonie sacrée ce samedi 6 mai. Alors que le fils d'Elizabeth II est loin de posséder la même popularité que sa mère, la cérémonie s'annonce tout de même époustouflante. Tout est prévu dans les moindres détails. Malgré les nombreuses dépenses prévues pour célébrer le Jour-J, les recettes attendues s'annoncent encore plus importantes. Une recette qui s'élèverait à 1,4 milliard de livres sterling d'après les chiffres du Center for Retail Research, rapportés par The Sun.

L'hôtellerie et la restauration, les grands gagnants

Rendre cette journée inoubliable pour tous les fans, que ce soit en famille ou entre amis. Les millions de Britanniques et touristes qui seront présents sur place débourseront un important budget. Entre souvenirs, nourriture, alcool ou encore chambres d'hôtels, chacun se retrouvera face à ses dépenses. En additionnant confiseries, boulangeries et autre nourriture, la recette s'élèverait à environ 135 millions de libres sterling. À cela s'ajoute 57 millions de livres supplémentaires consacrées au champagne, aux vins de table et à la bière.

Le secteur de l'hôtellerie sera également le grand gagnant de ce couronnement historique. Entre touristes et Britanniques qui n'habitent pas dans la région, beaucoup seront obligés de loger à l'hôtel. Au total, la recette pourrait atteindre les 194 millions de livres sterling. En plus de cela, des pubs, bars et restaurants resteront ouverts deux heures supplémentaires pendant le fameux week-end du couronnement pour plus de bénéfices.

Côté souvenirs, plus de 246 millions de livres sterling de recettes sont prévus. L'ensemble de tous les domaines atteindrait alors les 1,4 milliard de livres sterling. D'après les explications du professeur Joshua Bamfield, directeur du CRR, la recette totale du week-end équivaudrait à sept fois le coût.