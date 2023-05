«C'est bon pour les affaires» : à Londres, les commerçants surfent sur le couronnement

Plus que trois jours avant le couronnement de Charles III. Les Anglais se préparent à célébrer l'événement et affichent fièrement dans les magasins, les maisons et les rues, leurs couleurs. Des guirlandes de l'Union Jack accrochées aux façades en briques des maisons londoniennes, le drapeau britannique qui flotte avec parfois le visage du roi Charles III incrusté au beau milieu... Tout le pays ou presque se met au diapason.

"C'est une chance d'agiter le drapeau pour le pays", explique au micro d'Europe 1 Steven, retraité, qui vient d'acheter son petit drapeau britannique. "Je regarderai sûrement le couronnement à la télé. Je participerai à un barbecue ou quelque chose comme ça. C'est vraiment très important en tant qu'Anglais et c'est vraiment bien de pouvoir brandir un drapeau ce jour-là", poursuit-il.

"Il y a tout ce qu'il faut"

Partout dans le pays, les commerçants s'adaptent à l'événement, comme John, qui tient une boutique de fruit et légumes dans le nord de Londres. Cette semaine, ce dernier a échangé pommes et carottes pour "des drapeaux, des fanions à suspendre pour décorer la maison, des guirlandes" aussi, souligne-t-il. "Il y a tout ce qu'il faut pour célébrer le nouveau roi".

Un changement d'activité "très bon pour les affaires", ajoute John. "Ce couronnement rassemble les gens qui se retrouvent pour faire la fête et ça rend les gens heureux aussi, enfin, j'espère", poursuit-il. Et à 1 livre streling les quatre drapeaux, ces derniers se vendent comme du petit pain, précise-t-il.