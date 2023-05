Couronnement de Charles III : les sujets de Sa Majesté répètent sous les regards émus des Britanniques

Le grand jour approche à Londres. Le couronnement de Charles III se déroulera samedi dans la capitale britannique, 70 ans presque jour pour jour après celui de sa mère Elizabeth II. Une journée historique pour les sujets de Sa Majesté avec en point d'orgue après la cérémonie religieuse, le défilé royal, la procession entre Westminster et Buckingham Palace. Un événement qui se déroulera devant les télévisions du monde entier et des centaines de milliers de personnes probablement massées sur le parcours.

Des minutieuses répétitions en pleine nuit

Le défilé a fait l'objet de répétitions minutieuses ces derniers jours et encore cette semaine dans la nuit de mardi à mercredi. Pour les Anglais qui y ont assisté, c'était un prélude au moment historique de samedi.

Devant le pas cadencé des gardes écossais, Lesley retient à peine ses larmes d'émotion. Lui qui est revenu spécialement d'Australie pour assister au couronnement de Charles. "Mon grand-père faisait partie des Scots Guards. On est revenu pour célébrer sa mémoire et le lien étroit que nous avons avec ce pays", explique-t-il au micro d'Europe 1.

Sentiment patriotique

Au milieu de la nuit, ce défilé réglé au millimètre, répétitions de ce que sera la procession royale, fait resurgir le sentiment patriotique de Julia. "C'est absolument fantastique. Ma fille appartient à la Royal Air Force et elle a défilé aux funérailles de Sa Majesté Elizabeth. Depuis, elle a eu un bébé. Elle ne peut pas être là aujourd'hui. Alors je me suis dit, il faut que je vienne."

"Ça fait du bien de rassembler le pays"

De quoi, selon Paul, mettre un peu de baume au cœur d'un pays en crise. "Le pays ne va pas bien et avec ces célébrations, on met un peu ça de côté. Ça fait du bien, pour un temps, de se réunir, de rassembler le pays. Cela nous rend un peu de fierté. Alors on célèbre ce couronnement." Un couronnement qui, selon ses supporteurs de la monarchie, fera de l'Angleterre samedi le centre du monde.