Violences à Washington : Macron appelle à "ne rien céder" face à "la violence de quelques-uns" contre les démocraties

"Nous ne cèderons rien à la violence de quelques-uns qui veulent remettre en cause" la démocratie, a déclaré le président français Emmanuel Macron dans une vidéo jeudi, après l'intrusion de manifestants pro-Trump dans le Capitole mercredi soir à Washington. "Quand, dans une des plus vieilles démocraties du monde, des partisans d'un président sortant remettent en cause, par les armes, les résultats légitimes d'une élection, c'est une idée universelle – celle d'un homme, une voix – qui est battue en brèche", a ajouté le président français.

"Je veux dire notre confiance dans la force de la démocratie américaine"

"Ce qui est arrivé aujourd'hui à Washington n'est pas américain, assurément", a-t-il conclu, cette fois en anglais, dans une allocution prononcée solennellement derrière un pupitre à l'Elysée, diffusée sur les réseaux sociaux vers 3 heures du matin. "C'est notre choix, depuis plusieurs siècles, de mettre la dignité humaine, la paix, le respect de l'autre, la reconnaissance de la liberté au-dessus de tout, qui est aujourd’hui menacé dans nos démocraties", a-t-il ajouté.

"Je veux dire notre confiance dans la force de la démocratie américaine. Je veux dire notre amitié à l'égard du peuple et de la démocratie américaine. Je veux dire notre lutte commune pour que nos démocraties sortent plus fortes de ce moment que nous vivons tous aujourd'hui", a-t-il poursuivi.

Comme le président français, plusieurs dirigeants mondiaux ont condamné l'irruption de manifestants pro-Trump au Capitole, dénoncé une "attaque contre la démocratie" et appelé au respect du résultat de l'élection présidentielle américaine.