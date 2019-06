VIDÉO - Venise : panique devant un bateau de croisière hors de contrôle

Un bateau de croisière géant hors de contrôle à son arrivée à Venise a suscité la panique dimanche en heurtant un quai puis un bateau touristique pour aller s'amarrer, faisant quatre blessés légers, en raison d'une panne de moteur, a-t-on appris auprès des autorités portuaires.

Selon les autorités portuaires, l'accident, survenu à San Basilio-Zatterre, sur le canal de la Giudecca, a fait quatre blessés légers à bord du bateau touristique River Countess heurté par le MSC Opera. Leur nationalité n'était pas connue dans l'immédiat. Le MSC Opera avait souffert d'une panne électrique en mai 2011 lors d'une croisière en mer Baltique et avait dû débarquer les 1.800 passagers alors à bord à Stockholm au lieu de poursuivre son voyage vers Saint-Petersbourg.

Un accident qui ravive la polémique des paquebots à Venise

"Le bateau de MSC a eu une panne de moteur, ce qui a été immédiatement signalé au capitaine", a déclaré à des médias italiens Davide Calderan, responsable de la compagnie de remorqueurs chargée d'accompagner le navire jusqu'à sa place à quai. "Le moteur était bloqué avec la commande de poussée, parce que la vitesse augmentait", a-t-il ajouté. Les deux remorqueurs chargés de guider le bateau dans le canal ont tenté de le ralentir mais l'une des chaînes les reliant au navire géant a sauté sous la pression, a précisé Davide Calderan.

L'accident ravive les vives controverses qui agitent la Sérénissime à propos des dommages infligés au site - la ville portuaire et sa lagune sont inscrites au patrimoine de l'UNESCO - et à son fragile écosystème par les énormes navires de croisière qui naviguent exceptionnellement près du rivage. Au point que les cheminées de ces géants des mers se profilent derrière les clochers et les ponts de la cité lagunaire. "L'incident d'aujourd'hui démontre que les bateaux de cette taille ne doivent plus passer par le canal de la Guidecca. Après tant d'années inertie, nous sommes proches d'une solution définitive pour protéger aussi bien la lagune que le tourisme", a réagi le ministre des Transports italiens Danilo Toninelli sur Twitter.

L'incidente di oggi al porto di #Venezia dimostra che le #grandinavi non devono più passare dalla Giudecca. Dopo tanti anni di inerzia, finalmente siamo vicini ad una soluzione definitiva per tutelare sia la laguna che il turismo. — Danilo Toninelli (@DaniloToninelli) June 2, 2019

Un discours repris aussi bien par le ministre de l'environnement italien Sergio Costa que par le maire de Venise Luigi Brugnaro, qui sur place, a qualifié cet incident d'"énième preuve qu'il n'est plus pensable que les paquebots de croisière naviguent dans le canal de la Giudecca", avant d'ajouter : "Nous attendons la solution du ministre Toninelli, il est urgent de faire en sorte que ces navires ne passent plus". Construit il y a quinze ans par les Chantiers de l'Atlantique (Naval Group) en France et opéré par le croisiériste italo-suisse MSC Cruises, le MSC Opera peut transporter 2.679 passagers.