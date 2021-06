Une première rencontre sous tension entre Joe Biden et Vladimir Poutine

Vont-ils parvenir à l'apaisement ? Après avoir qualifié Vladimir Poutine de "tueur", Joe Biden rencontre, pour la première fois mercredi, le président russe. Le tête-à-tête a lieu à la mi-journée au bord du lac Léman, à Genève. Mais avant ces échanges, le président des Etats-Unis a tout de même fixé un certain nombre de lignes rouges.

Joe Biden veut se démarquer de son prédécesseur. Durant son mandat, Donald Trump n’a jamais caché son admiration pour Vladimir Poutine. Mais depuis janvier, le nouveau président américain réinstaure un rapport de force entre Washington et Moscou. Il le répète : les Etats-Unis ne cherchent pas le conflit avec la Russie, mais répondront si Moscou continue "ses activités nuisibles". Il fait référence à l'ingérence électorale et aux récentes cyberattaques contre des infrastructures américaines menées par des groupes de hackers russes.

Les relations entre les deux pays sont "au plus bas"

Les relations entre les Etats-Unis et la Russie sont "au plus bas", a admis Joe Biden, ce week-end. Et Vladimir Poutine est un adversaire de taille. Un conseiller de la Maison-Blanche a dit s'attendre à une réunion "franche et directe" entre les deux hommes. Il sera d’ailleurs question des droits de l'Homme, notamment de la situation de l'opposant Alexeï Navalny, actuellement emprisonné.

Mais Joe Biden veut surtout obtenir une relation prévisible et stable avec la Russie. Car le premier concurrent des Etats-Unis au 21ème siècle, ce n'est pas Moscou, mais bien Pékin.