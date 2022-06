«Une horrible tragédie» : au Texas, 46 migrants retrouvés morts dans un camion

Un drame de l’immigration aux États-Unis. Au moins 46 migrants ont été retrouvés morts dans un semi-remorque abandonné en banlieue de San Antonio au Texas, après une journée de forte chaleur. Cette région située à 200 kilomètres de la frontière mexicaine est une plaque tournante de l’immigration illégale dans le sud des États-Unis. Les autorités privilégient d’ailleurs la piste du trafic d’êtres humains.

Le drame le plus meurtrier de l'immigration de ces dernières années

La tragédie, l'une des pires en matière migratoire ces dernières années, intervient cinq ans après un drame similaire dans la même ville, où dix clandestins avaient perdu la vie dans une remorque surchauffée. "Nous avons jusqu'ici pris en charge environ 46 corps", a indiqué Charles Hood, chef des pompiers de la ville, lors d'une conférence de presse tenue à la fin d'une journée où la température a frôlé les 40°C.

Seize personnes, douze adultes et quatre enfants, ont été prises en charge et étaient "conscientes" lors de leur transport vers des hôpitaux des environs, a-t-il précisé. À l’heure actuelle, on ne connaît pas la nationalité de ces migrants, morts accablés par la chaleur à l’intérieur de ce véhicule.

Les camions tels que celui retrouvé à San Antonio, grande ville du Texas à environ 240 km de la frontière avec le Mexique, sont un moyen de transport fréquemment utilisé par des migrants souhaitant entrer aux États-Unis. Un tel voyage est extrêmement dangereux, d'autant que ces véhicules sont rarement climatisés et que leurs occupants en viennent rapidement à manquer d'eau.

"Les patients que nous avons vus étaient brûlants au toucher, ils souffraient de coups de chaleur, d'épuisement dû à la chaleur, on n'a pas trouvé trace d'eau dans le véhicule", a énuméré le chef des pompiers.

Des appels à l'aide entendus

Le charnier a été découvert par un employé d’une entreprise voisine. Il dit avoir entendu des appels à l’aide en provenance de ce camion, retrouvé sur une petite route. Trois personnes ont déjà été arrêtées et l'enquête confiée aux autorités fédérales, dont la principale mission sera d’identifier les victimes.

La tragédie prend une tournure politique

Le gouverneur républicain du Texas Greg Abbott s'est immédiatement saisi du drame pour en rejeter la faute sur le président démocrate Joe Biden. "Ces morts sont (de la responsabilité de) Biden. Elles sont le résultat de sa politique mortelle d'ouverture des frontières", a-t-il attaqué.

Les arrivées de migrants clandestins ont fortement augmenté après l'élection de Joe Biden, bien que ce dernier tente depuis son arrivée à la Maison Blanche d'endiguer l'afflux migratoire en confiant notamment cet épineux dossier à sa vice-présidente Kamala Harris. En juillet 2017, une tragédie similaire avait marqué les esprits : dix migrants avaient trouvé la mort dans une remorque surchauffée garée sur un parking de supermarché près de San Antonio.

A l'époque, les services de l'immigration avaient indiqué que la température dans la remorque, où des dizaines de migrants avaient pris place, avait pu grimper jusqu'à 65°C.

Le conducteur du camion, qui avait affirmé ne pas avoir remarqué qu'il transportait une centaine de personnes dans sa remorque, a été condamné en avril 2018 à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle.