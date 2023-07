Une arme d'une haute précision... Ce qu'il faut savoir des missiles SCALP livrés par la France à Kiev

Les premiers missiles de longue portée SCALP, livrés par la France à l'Ukraine, sont arrivés sur le territoire ukrainien mardi. "Compte tenu de la situation et de la contre-offensive qui est menée par l'Ukraine, j'ai pris la décision d'accroître les livraisons d'armes et d'équipements aux Ukrainiens, conformément aux engagements que nous avons pris avec eux", a affirmé Emmanuel Macron mardi.

Une arme d'une haute précision...

Missile de croisière lancé depuis un avion de chasse et développé par la France et le Royaume-Uni, le SCALP permet de frapper jusqu'à 500 kilomètres, au-delà donc de la ligne de front. Un atout pour Kiev qui pourrait ainsi accéder aux zones de l'est de l'Ukraine, aujourd'hui contrôlées par les Russes. Mais c'est surtout une arme de très haute précision, capable d'atteindre une cible en profondeur et d'éviter les dommages collatéraux.

La France en posséderait moins de 400, soit une centaine de moins qu'au début des années 2000. Plusieurs d'entre eux ont en effet été tirés en 2011 en Libye ou plus tard en Syrie pour viser des cibles de l'État islamique.

... Avec une date de péremption

Si l'on ne connaît pas le chiffre exact de missiles livrés, Paris parle d'un nombre significatif qui préserverait néanmoins les stocks nécessaires à la défense française. Autre caractéristique, la date de péremption de ces missiles, qui ne serait que de quelques années. Une source militaire indique que la France aurait donc livré à Kiev les SCALP en passe d'atteindre leur limite d'utilisation pour les tirer plutôt que de les perdre.