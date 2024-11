Deux séismes de magnitude 5,9 et 6,8 ont frappé l'île de Cuba à quelques heures d'intervalle

Un puissant séisme de magnitude 5,9 s'est produit dimanche au large de la côte sud de l'île de Cuba, non loin de la grande ville de Santiago de Cuba, selon l'Institut américain de géophysique (USGS) qui n'a pas déclenché d'alerte au tsunami. L'épicentre du tremblement de terre est situé à 14,2 kilomètres sous l'océan à environ 35 kilomètres de la côte de Bartolome Maso, dans la province de Granma, et à environ 175 kilomètres de Santiago de Cuba, la deuxième ville du pays, selon l'USGS.

"Les gens sont rapidement descendus dans les rues parce que le sol a bougé très fort"

Le Centre national d'investigations sismologiques (Cenais) de Cuba et les autorités locales à Santiago de Cuba ont confirmé un "séisme de 5,4 sur l'échelle de Richter perceptible à l'est de Cuba", et des "répliques sont signalées", selon la chaîne de télévision officielle Caribe. La secousse a été ressentie dans toutes les provinces de l'est de l'île, ainsi que dans celles de Camagüey et de Ciego de Ávila (centre), a rapporté le journal officiel cubain Granma, qui ne signale pas de victime à ce stade.

"Ici, les gens sont rapidement descendus dans les rues parce que le sol a bougé très fort", a déclaré par téléphone à l'AFP Andres Perez, un retraité de 65 ans qui vit dans le centre de Santiago de Cuba. Quelques heures plus tard, un second séisme, plus puissant que le premier, a secoué l'île de Cuba dimanche au large de la côte sud, proche de Santiago, selon l'Institut américain de géophysique.

Cette secousse, d'une magnitude de 6,8 et qui s'est produite à 23,5 kilomètres sous l'océan, intervient à peine quelques heures après le premier tremblement de terre de magnitude 5,9 ressenti dans plusieurs provinces du pays.