Un nouveau virus proche du SARS-CoV-2 découvert chez des chauves-souris chinoises

Depuis son apparition il y a trois ans, le Covid-19 a fini par livrer bon nombre de ses secrets aux chercheurs du monde entier. Mais un demeure encore dans l'ombre : son origine. Cependant, un pas de plus pour percer ce mystère a semble-t-il été fait par des chercheurs Chinois et Australiens qui ont découvert de nouveaux virus chez des chauves-souris capturées dans le sud de la Chine. Parmi eux, cinq sont potentiellement dangereux pour l'Homme à cause d'un risque de zoonose, c'est-à-dire de transmission de l'animal à l'être humain.

Un virus qui ressemble beaucoup à celui du Covid

Parmi ces cinq nouveaux virus, on trouve le BtSY2, qui a la particularité de ressembler beaucoup au SARS-CoV-2. Sans compter que l'étude menée par les chercheurs de l'Université Sun Yat-sen à Shenzhen et de l'Université de Sydney a été faite dans la province du Yunnan, une terre reculée de l'Empire du Milieu où l'on trouve de nombreuses espèces sauvages et notamment d'importantes populations de chauves-souris. Des animaux qui étaient étudiés dans le laboratoire de Wuhan.

Quant au risque de zoonose, il est d'autant plus élevé que "les chauves-souris ont tendance à s'installer plus près des zones urbaines parce qu'elles ne trouvent plus assez de nourriture" à cause de la déforestation, explique au micro d'Europe 1 Kerry Baumann, spécialiste des chauves-souris à l'université de Toronto. Pour ce dernier, "ce que nous faisons dans la nature a un impact direct sur ces nouvelles pandémies".