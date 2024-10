Un mort et des dizaines de malades à cause d'une bactérie dans des hamburgers de McDonald's aux Etats-Unis

Une personne est morte et plusieurs dizaines sont tombées malades aux États-Unis après avoir été infectées par la bactérie Escherichia coli en mangeant chez McDonald's, ont déclaré mardi les autorités sanitaires américaines. La plupart des personnes infectées se trouvaient dans le Colorado et le Nebraska, mais dix États de l'ouest des États-Unis sont concernés au total, ont fait savoir les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC).

49 personnes infectées

L'action de McDonald's chutait de plus de 8% après la fermeture de la Bourse à New York. Au total, 49 personnes ont été infectées par la même souche de la bactérie, et dix ont dû être hospitalisées. Une personne âgée est décédée dans le Colorado. "Toutes les personnes interrogées ont déclaré avoir mangé chez McDonald's avant de tomber malade, et la plupart d'entre elles ont mentionné avoir mangé un hamburger" spécifique, appelé "Quarter Pounder" aux États-Unis. Ce dernier pourrait être "temporairement indisponible" dans certains États, ont précisé les CDC.

L'ingrédient responsable pas encore identifié

L'ingrédient précis en cause n'a pas été identifié mais pourrait être le steak haché ou les oignons. Ces deux ingrédients ont été retirés par McDonald's dans les États affectés le temps qu'une enquête soit menée. "La sécurité alimentaire est très importante pour moi et pour tout le monde chez McDonald's", a réagi Joe Erlinger, président de McDonald's aux États-Unis, dans un message vidéo. "Nous avons pris des mesures pour retirer de manière préventive les oignons effilés, qui sont utilisés dans les Quarter Pounders, dans certains États." Et "nous avons également pris la décision de retirer temporairement le Quarter Pounder des restaurants de certains États", a-t-il ajouté.

La bactérie E.coli cause des crampes d'estomac, des diarrhées et vomissements, en général durant trois à quatre jours. La plupart des gens guérissent sans traitement, mais certaines personnes peuvent développer des complications.