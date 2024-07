Un Boeing d'Air Europa atterrit en urgence au Brésil après des turbulences, plusieurs blessés

Un avion de ligne d'Air Europa, un Boeing 787-9 Dreamliner qui se rendait de Madrid à Montevideo, a été contraint d'atterrir en urgence lundi à Natal, au Brésil, après de "fortes turbulences" qui ont fait plusieurs blessés, a annoncé la compagnie aérienne. La compagnie espagnole a indiqué sur le réseau social X que l'appareil avait "atterri normalement" à Natal (nord-est) et que "les blessés ont été pris en charge".

Nuestro vuelo UX045 con destino a Montevideo se ha desviado al aeropuerto de Natal (Brasil) a causa de fuertes turbulencias. El avión ha aterrizado con normalidad y los heridos de diversa consideración que se registraron ya están siendo atendidos. — Air Europa (@AirEuropa) July 1, 2024

On compte "entre 25 et 30 blessés", a dit une source diplomatique uruguayenne à l'AFP, précisant que ce bilan demeurait provisoire et que certains étaient déjà sortis de l'hôpital où ils avaient été transportés. "La plupart ont subi des blessures légères et a priori la vie d'aucun d'entre eux n'est en danger", a précisé cette source.

Un Britannique de 73 ans décédé en mai dans un vol de Singapore Airlines

Le ministère des Affaires étrangères de l'Uruguay a expliqué que "les passagers qui avaient besoin de soins médicaux ont été transférés à l'hôpital Monsenhor Walfredo Gurgel à Natal". L'avion a atterri à 2h42 locales, a indiqué dans un communiqué envoyé à l'AFP Zurich Airport Brasil, l'entreprise qui administre l'aéroport international de Natal.

Les autorités brésiliennes n'ont pas répondu dans l'immédiat aux demandes d'information de l'AFP. En mai, un Britannique de 73 ans est décédé et plusieurs autres passagers et membres de l'équipage ont été gravement blessés lors de violentes turbulences durant un vol de Singapore Airlines à bord d'un Boeing 777. Selon des scientifiques, le changement climatique est à l'origine de davantage de turbulences dans les vols. D'après une étude réalisée en 2023, la durée annuelle des turbulences a augmenté de 17% entre 1979 et 2020 et les turbulences sévères, plus rares, de plus de 50%.