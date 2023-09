Un an après sa mort, la reine Elizabeth II est toujours dans la mémoire des Britanniques

Il y a un an, jour pour jour, le Royaume-Uni pleurait la reine Elizabeth II, décédée après 70 ans de règne sur le trône britannique. Un anniversaire célébré en toute sobriété par la famille royale alors que de nombreux Britanniques se souviennent de ce jour historique.

"Sa grâce, sa passion, sa beauté, sa classe..."

Des touristes enjoués, une température estivale et un soleil rayonnant, Buckingham Palace aujourd'hui est bien loin de l’ambiance pluvieuse et triste d'il y a un an. Pour Sue, Anglaise qui vient de visiter le palais, un an après son décès, la reine Elizabeth II est toujours présente. "Pour moi, c’est toujours très récent et pas vraiment réel", témoigne-t-elle au micro d'Europe 1.

Malgré l’année passée, la souveraine est dans tous les esprits, notamment pour ses qualités. "Sa grâce, sa passion, sa beauté, sa classe...", lance une Britannique. Le nouveau roi Charles III lui semble toujours mis au défi et "a beaucoup à faire pour être à la hauteur de la reine", selon les Anglais rencontrés par Europe 1.

Charles III rend hommage au dévouement d'Elizabeth II

Le roi Charles III a rendu hommage vendredi à sa mère Elizabeth II, saluant "sa longue vie" et "ses services dévoués" et remerciant le public pour son soutien depuis son accession au trône. "À l'occasion du premier anniversaire de la mort de feu Sa Majesté et de mon accession (au trône), nous nous souvenons avec beaucoup d'affection de sa longue vie, de ses services dévoués et de tout ce qu'elle a représenté pour beaucoup d'entre nous", a écrit le roi.

"Je suis aussi profondément reconnaissant, pour l'amour et le soutien qui a été montré à ma femme et à moi-même au cours de cette année, alors que nous faisons tout notre possible pour être au service de vous tous". Le couple royal passera la journée en privé à Balmoral, lieu où Elizabeth II est décédée il y a un an.