Ukraine : qu'attendre de la rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine ?

ANALYSE

C'est un sommet très important qui s'ouvre aujourd'hui entre Joe Biden et Vladimir Poutine. L'objectif de ces discussions est d'apaiser les tensions car les sujets de crispation ne manquent pas entre les deux pays : la crise des migrants entre la Biélorussie et la Pologne, les tensions en mer Noire... Mais le sujet le plus brûlant reste l'Ukraine. Kiev accuse en effet Moscou de préparer une opération militaire et les Américains semblent décidés à ne pas laisser faire la Russie.

Sanctions financières en cas d'invasion de l'Ukraine

D'après un haut responsable américain, en cas d'invasion de l'Ukraine, les Etats-Unis et l'Europe prendront de lourdes et sévères sanctions financières vis-à-vis de la Russie. Washington est également prêt à renforcer sa présence militaire en Europe de l'Est en cas d'attaque russe. Joe Biden a déjà promis une longue discussion avec Vladimir Poutine et répétera que les Etats-Unis ne recherchent pas de confrontation militaire. Le président américain devrait mettre l'accent sur des alternatives diplomatiques, même si sur ce point, la Maison-Blanche reste très floue.

Joe Biden s'est déjà entretenu lundi avec ses alliés européens. Ces concertations ont pour but d'afficher une unité face à Moscou. Un entretien avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, est également prévu dans la foulée de son rendez-vous avec Vladimir Poutine. Selon un document du renseignement américain, la Russie a d'ores et déjà placé ses pions en vue d'une possible invasion de l'Ukraine dès début 2022. La Maison Blanche admet ne pas connaître les intentions de Vladimir Poutine, mais redoute une répétition du scénario de 2014, année lors de laquelle la Russie avait annexé la Crimée.