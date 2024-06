Ukraine : nouvelle attaque «massive» russe sur des infrastructures énergétiques

Une nouvelle attaque "massive" sur des infrastructures énergétiques dans l'ouest et le sud de l'Ukraine. "Des installations d'Ukrenergo (opérateur ukrainien) dans les régions de Zaporijjia (sud) et de Lviv (ouest) ont été endommagées", a ajouté le ministère, précisant que deux employés avaient été blessés et hospitalisés à Zaporijjia. Selon le ministère, il s'agit de la huitième attaque "massive" contre des centrales électriques ukrainiennes au cours des trois derniers mois, ce qui a contraint à imposer de fréquentes coupures d'électricité, le réseau électrique peinant à résister aux frappes ciblées des Russes.

>> EXCLU EUROPE 1 -Dans les coulisses de la formation de jeunes officiers ukrainiens en France

La "moitié de la capacité énergétique de l'Ukraine" détruite

Les autorités ukrainiennes avaient indiqué jeudi que des infrastructures énergétiques, dont une centrale, avaient été endommagées par une importante attaque russe nocturne qui avait fait sept blessés parmi leurs employés. La Russie, en multipliant ses attaques, a détruit la moitié de la capacité énergétique de l'Ukraine, selon Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a appelé jeudi à monter des panneaux solaires et des unités de stockage d'énergie "dans chaque école et dans chaque hôpital, dès que possible".

Le directeur général de l'opérateur DTEK, Maxime Timtchenko, avait averti que l'Ukraine risquait d'être "confrontée à une grave crise cet hiver", si ses partenaires occidentaux ne se mobilisaient pas. Kiev exhorte ces derniers à l'aider à reconstruire son réseau électrique, un projet qui requiert d'importants investissements, et à lui fournir plus d'équipements de défense antiaérienne pour contrer les bombardements russes.

Dans ce contexte, Washington a "pris la décision difficile mais nécessaire" de désormais donner la priorité à l'Ukraine par rapport à d'autres alliés en matière de fourniture de missiles utilisés pour la défense antiaérienne.