L'Ukraine se prépare à davantage de coupures de courant dans les prochaines semaines

L'Ukraine a annoncé lundi que les coupures de courant allaient empirer jusqu'à la fin du mois de juillet, après une série de frappes russes sur ses infrastructures énergétiques. Moscou a lancé une campagne de bombardement ces derniers mois, visant les principaux centres de production et de distribution d'électricité ukrainiens et détruisant, selon le président Volodymyr Zelensky, la moitié de la capacité énergétique du pays.

"Au cours des prochaines semaines, la situation sera beaucoup plus difficile qu'elle ne l'est aujourd'hui", a prévenu Volodymyr Koudrytskiï, directeur de l'opérateur national, Ukrenergo. Selon le fournisseur d'énergie, les travaux de maintenance des centrales nucléaires, le mauvais temps et l'importation insuffisante d'électricité vont intensifier les pénuries déjà existantes, prévoyant jusqu'à 12 heures de coupure par jour. Volodymyr Koudrytskiï a précisé que cette "situation se poursuivra jusqu'à la fin du mois de juillet".

La sécurité énergétique au centre du plan de paix

Kiev avait été contraint de faire appel à ses voisins européens pour importer de l'électricité afin de combler les déficits du réseau endommagé. La sécurité énergétique et la restauration du réseau électrique ukrainien était l'un des 10 points du plan de paix du président Zelensky, discuté lors du sommet pour la paix en Suisse le weekend dernier, auquel la Russie n'avait pas été conviée.

La première campagne de frappes russes visant spécifiquement des sites énergétiques avait laissé à l'hiver 2022-2023 des millions d'Ukrainiens sans courant, eau et chauffage par des températures glaciales.