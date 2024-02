Ukraine : dans le Donbass, la guerre avec la Russie impose ses codes

Le 24 février 2022, le président de la Fédération de Russie lançait son opération spéciale en Ukraine. Deux ans plus tard, la guerre entre les forces russes et ukrainiennes se poursuit. D'autant que la guerre éclair promise par le chef du Kremlin s'est muée depuis en guerre de position, ou chaque kilomètre carré se défend au prix d'un important nombre de vies. Et de l'aveu même du président ukrainien Volodymyr Zelensky, le pays se trouve dans une situation extrêmement difficile.

En témoigne la perte de la ville d'Avdiïvka, dans le Donbass. Dans cette région de l'Est de l'Ukraine, la guerre s'est installée durablement. Ici, elle y impose ses alertes, les bombardements quotidiens et impose surtout un décor de désolation sur des centaines de kilomètres avec des villages totalement détruits. Dans les villes, les immeubles bombardés, effondrés, alternent avec les bâtiments restés habitables. Et puis la guerre impose le vert camouflage des soldats, des camions, des transporteurs, de chars qui sont absolument partout. Le bruit n'est pas en reste puisque qu'on peut entendre les explosions jusqu'à une quarantaine de kilomètres du front.

La perspective d'une guerre sans fin

Pour les habitants encore présents dans la zone, la vie économique et même la vie, simplement, tourne au ralenti et dans les stress. Dans la région, un couvre-feu a été adopté de 21 heures à 5 heures du matin. Mais les rues se vident dès 19 heures.

Il y a beaucoup de fatalisme mêlé à de la colère face aux nombreux morts militaires et des civils qui, si un missile ou un drone tombent, peuvent tout changer à tout moment. Et si certains espèrent encore une fin de la guerre dans les mois qui viennent, avec le soutien occidental, militaire et diplomatique illustré par la venue Ursula von der Leyen, beaucoup pensent que cette guerre va durer encore de longues années dans la souffrance.