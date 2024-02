Guerre en Ukraine : le soutien de la France ne «faiblira pas», affirme Emmanuel Macron

L'ESSENTIEL

Le président français Emmanuel Macron a averti samedi son homologue russe Vladimir Poutine que le soutien de la France auprès de l'Ukraine ne "faiblira pas" et qu'il ne fallait "pas compter" sur une "lassitude des Européens". "Deux ans de guerre. Frappée et meurtrie, mais toujours debout. L'Ukraine se bat pour elle, pour ses idéaux, pour notre Europe. Notre engagement à ses côtés ne faiblira pas", a écrit M. Macron, dans un message posté par l'Élysée sur le réseau social X à l'occasion du deuxième anniversaire de l'invasion russe.

"La Russie du Président Poutine ne doit pas compter sur une quelconque lassitude des Européens", prévient également la présidence française dans un communiqué sur X. "L'issue de cette guerre sera décisive pour les intérêts, les valeurs et la sécurité européenne. La France est et restera aux côtés de l'Ukraine et du peuple ukrainien", ajoute encore le communiqué de l'Élysée.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a salué "l'extraordinaire résistance du peuple ukrainien" samedi à son arrivée à Kiev, deux ans jour pour jour après le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie.

"À Kiev pour marquer l'anniversaire de la deuxième année de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et pour célébrer l'extraordinaire résistance du peuple ukrainien", a déclaré Mme von der Leyen sur les réseaux sociaux. "Plus que jamais, nous soutenons fermement l'Ukraine. Financièrement, économiquement, militairement, moralement. Jusqu'à ce que le pays soit enfin libre".

Londres annonce 245 millions de livres pour aider l'Ukraine à s'approvisionner en munitions

Le Royaume-Uni a annoncé samedi une enveloppe de 245 millions de livres sterling (287 millions d'euros) pour aider l'Ukraine à reconstituer ses munitions, deux ans après le début de l'invasion russe. Cette aide vise à "revigorer les chaînes d'approvisionnement afin de produire les munitions d'artillerie dont l'Ukraine à un besoin urgent pour augmenter ses réserves", indique dans un communiqué le ministère britannique de la Défense.

L'armée ukrainienne a "repoussé l'envahisseur russe pour récupérer la moitié du territoire que Poutine a volé, tout en causant des dégâts significatifs aux capacités russes, avec environ 30% de la flotte russe en mer Noire détruite ou endommagée, et des milliers de chars et véhicules blindés réduits à l'état d'épave", a déclaré le ministre britannique de la Défense Grant Shapps. "Ensemble, nous ferons en sorte que Poutine échoue, pour une victoire de la démocratie, de l'ordre international fondé sur des règles et le peuple ukrainien", a-t-il ajouté.

Le ministre russe de la Défense rend visite à ses troupes en Ukraine

Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a rendu visite à ses troupes en Ukraine, a annoncé l'armée russe samedi, jour du deuxième anniversaire de l'offensive de Moscou.

"Aujourd'hui, en termes de rapport de forces, l'avantage est de notre côté", a déclaré le ministre aux soldats russes depuis un centre de commandement. Le communiqué de l'armée précise que le ministre avait été informé que les forces russes étaient passées à l'offensive après s'être emparées de la ville d'Avdiïvka.