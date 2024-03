Trump prêt à débattre avec Biden «n'importe où, n'importe quand»

"C'est pourquoi j'appelle à la tenue de débats, n'importe où, n'importe quand", a assuré Donald Trump, sur son réseau Truth Social. Après leurs victoires écrasantes aux primaires de leurs partis, les deux hommes doivent, sauf énorme surprise, s'affronter à la présidentelle de novembre — un match retour du scrutin de 2020.

Trump n'a jamais concédé sa défaite en 2020

Mais, à en croire les sondages, ce duel entre un ancien président de 77 ans et un sortant de 81 ans n'enthousiasme guère les électeurs. Pour l'emporter, dans un pays polarisé à l'extrême, Joe Biden comme Donald Trump devront à la fois mobiliser leurs bases et séduire le plus possible d'électeurs indépendants dans une poignée d'Etats indécis.

>> À LIRE AUSSI - Trump grand gagnant de la journée électorale du «Super Tuesday»

Le président Biden, à la peine dans les sondages, tentera de convaincre des millions d'Américains de sa vision pour le pays lors d'un grand discours de politique générale jeudi, devant le Congrès. Une allocution que Donald Trump a promis de "corriger" en direct.

Joe Biden et Donald Trump s'étaient affrontés lors d'une série de débats à l'automne 2020. Le démocrate, ancien vice-président de Barack Obama, avait remporté la présidentielle. Mais Donald Trump n'a jamais concédé sa défaite, accusant, sans preuves, les démocrates d'avoir "volé" l'élection.