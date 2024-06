Trois personnes toujours disparues après de fortes crues en Suisse

Les recherches se poursuivaient samedi pour retrouver trois personnes portées disparues après de fortes crues la veille dans le sud-est de la Suisse, tandis qu'une femme a, elle, été retrouvée vivante dans des éboulis de roche, selon la police du canton des Grisons. Des orages et de très fortes précipitations ont provoqué vendredi soir des crues et des éboulements dans le val Mesolcina, une région de montagne.

Dans le village de Sorte, trois maisons et trois véhicules ont été emportés. "Des recherches intensives sont en cours pour retrouver les trois personnes toujours portées disparues. Ces personnes se trouvaient probablement chez elles au moment de l'orage et emportées par les eaux de crue", a indiqué la police cantonale dans un communiqué. Il s'agit d'un couple et une femme âgée, selon les médias suisses.

Plusieurs dizaines d'habitants évacués

Plusieurs dizaines d'habitants ont dû être évacués de leur domicile dans cette région ainsi que dans la vallée voisine de Calanca. Mais "la plupart d'entre eux ont pu regagner leur domicile samedi matin", selon la police. Une femme, qui avait été également portée disparue, a été retrouvée vivante, mais blessée, dans des éboulis de roches samedi matin et transportée à l'hôpital de Lugano. En raison des importants dégâts dans la région, la police demande aux habitants de ne pas se rendre dans les zones endommagées et de ne pas effectuer de déplacements inutiles en véhicule.

Les flots ont aussi emporté un véhicule de police qui participait aux opérations de recherche. "Les deux policiers ont pu sortir du véhicule, qui était sous l'eau jusqu'au toit, et nager pour se mettre en sécurité", a indiqué la police. A Lostallo, une halle a été mise à disposition des personnes évacuées de leur habitation, dont un grand nombre a été inondé par les cours d'eau en crue, selon l'agence de presse suisse Keystone-ATS.

Plusieurs communes de la région sont privées d'électricité et l'eau n'est pas potable dans plusieurs villages. De fortes pluies ont affecté ces derniers jours plusieurs régions de Suisse. Plusieurs routes ont été coupées et des lignes de train interrompues. La présidente suisse Viola Amherd s'est dite "bouleversée" par l'ampleur des dégâts. "Mes pensées vont à la population touchée", a-t-elle écrit samedi sur X. La station de ski réputée de Zermatt, dans le canton du Valais, est coupée du monde depuis vendredi midi, à cause d'un risque d'inondations.

Plus aucun train ne circule sur la ligne Viège-Zermatt depuis vendredi midi. Un service de remplacement par bus entre Viège et Täsch doit être établi dans la soirée, a annoncé la compagnie de chemin de fer Matterhorn Gotthard Bahn sur le réseaux X. Sur la ligne Täsch-Zermatt, les trains devaient en revanche circuler à nouveau dans la soirée.