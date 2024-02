Traversées de la Manche : l'un des réseaux de passeurs «les plus importants» démantelé

Un des réseaux de passeurs les "plus importants" organisant des traversées de la Manche par bateaux a été démantelé mercredi dans une vaste opération internationale, a annoncé Europol jeudi. Dix-neuf personnes ont été arrêtées en Allemagne dans ce coup de filet ayant impliqué les autorités françaises, belges et allemandes, coordonné par Europol et Eurojust, a précisé l'agence européenne de police dans un communiqué.

"Entre 1.000 et 3.000 euros par migrant pour une place à bord du dangereux navire"

L'investigation, qui a duré un an et demi, "s'est concentrée sur un réseau irako-kurde soupçonné de faire passer clandestinement des migrants irréguliers du Moyen-Orient et d'Afrique de l'Est depuis la France vers le Royaume-Uni", a précisé Europol. Il le faisait à l'aide de "embarcations pneumatiques de mauvaise qualité", ni adaptées, ni sûres pour le transport de plus de 10 personnes, selon l'agence.

"Toutefois, en moyenne, les passeurs placent une cinquantaine de migrants dans un de ces bateaux. Au total, les enquêteurs ont rassemblé des preuves reliant au moins 55 départs facilités uniquement par ce réseau de passeurs", a souligné l'agence. "Les suspects (...) ont organisé l'achat, le stockage et le transport de bateaux pneumatiques en vue de leur utilisation ultérieure pour faire passer clandestinement des migrants depuis les plages proches de la ville française de Calais vers le Royaume-Uni", a précisé Europol.

Ils ont perçu "entre 1.000 et 3.000 euros par migrant pour une place à bord du dangereux navire". Les autorités allemandes ont déployé plus de 650 agents lors de cette journée d'action lors de laquelle 28 endroits ont été perquisitionnés en Allemagne, 19 maisons et neuf lieux de stockage, a précisé Europol. Les activités de trafic illicite de migrants via de petits bateaux "n'ont cessé d'augmenter depuis 2019, avant de devenir en 2021 le mode opératoire le plus couramment utilisé pour le trafic illicite de migrants de l'UE vers le Royaume-Uni, dépassant le trafic illicite par camion", selon Europol. Le trafic de migrants est "une menace toujours mortelle", a souligné l'agence.