Tir mortel d'Alec Baldwin : vers une interdiction des armes à feu sur les plateaux ?

Aux États-Unis, l’enquête se poursuit après la mort d’Halyna Hutchins sur le tournage du film Rust, tuée par balles par l’acteur Alec Baldwin. Pour l'heure, aucune poursuite n’a été lancée et la piste de l’accident reste privilégiée. Mais ce drame a relancé le débat sur la présence des armes à feu à Hollywood.

Plusieurs personnalités se sont en effet exprimées depuis le drame de jeudi. "Il n'y a aucune raison d'avoir des armes chargées sur un plateau. Cela devrait être interdit", selon Craig Zobel, réalisateur de séries à succès comme Mare of Easttown, récompensée à plusieurs reprises cette année. Une série dans laquelle tous les coups de feu ont justement été créés par ordinateur.

Un protocole pourtant très strict

Un avis que partagent également plusieurs de ses collègues. Sur les réseaux sociaux, ils expliquent que les flashs sont l'effet visuel le plus facile et le moins cher à réaliser. Ils ne comprennent donc tout simplement pas pourquoi certains studios s'entêtent à utiliser des armes réelles sur leur plateau. Et ce même si un protocole très strict existe bel et bien pour encadrer leur usage : elles sont sous la responsabilité d'un armurier professionnel et surtout, aucune balle réelle ne doit être présente sur un tournage.

Depuis le drame, acteurs, réalisateurs et producteurs font entendre leur voix et espèrent que la mort d'Halyna Hutchins provoquera un changement à Hollywood. James Cullen Bressack, qui a travaillé dans le passé avec la chef opératrice, a notamment confié qu'il n'utilisera plus jamais d'armes réelles dans ses films.