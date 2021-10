Tir mortel sur un tournage d'Alec Baldwin : où en est l'enquête ?

Le comédien américain s'est dit "dévasté". Jeudi, Alec Baldwin a actionné une arme à feu qui servait d'accessoire sur le tournage du film Rust, tuant la directrice de la photographie du film et blessant grièvement le réalisateur. Interrogé par la police, il n'a pas été arrêté, et les investigations se poursuivent. Mais si les circonstances précises du drame restent à établir, de premiers éléments de l'enquête ont été dévoilés.

Un assistant réalisateur a ainsi déclaré sous serment avoir saisi l'une des trois armes disposées sur un chariot par l'armurier du film, avant de la tendre à Alec Baldwin en précisant que cette arme n'était pas chargée. Dans ce même témoignage, l'assistant assure qu'il ne savait pas que des balles réelles se trouvaient à l'intérieur.

Des conditions de travail difficiles sur le tournage

Pour le moment, on ne connaît pas la nature du projectile qui a tué Halyna Hutchins. Touchée à la poitrine, elle était assise juste devant le réalisateur Joel Souza, blessé, lui, à l'épaule. L'arme en cause et les douilles ont été récupérées par les enquêteurs, de même que les vêtements d'Alec Baldwin, visiblement tachés de sang, ce qui souligne sa proximité avec les victimes au moment du drame. Ordinateurs, téléphones portables, images déjà tournées… Les enquêteurs ont saisi tout le matériel présent sur la scène pour tenter de comprendre comment une arme chargée a pu se retrouver sur le plateau.

Par ailleurs, l'ambiance n'était pas au beau fixe sur le tournage. Plusieurs personnes l'avaient ainsi quitté en début de semaine, se plaignant de conditions de travail difficiles pour ce western dont Alec Baldwin est également le producteur.