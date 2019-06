Texas : une grue s'effondre à Dallas, un mort et six blessés

Une grue s'est effondrée sur un immeuble dimanche à Dallas, au Texas, faisant un mort et six blessés, rapporte le Parisien.

CAUGHT ON CAMERA: Crane topples on apartments in #Dallas, killing 1 person, hurting 5 more » https://t.co/XODbcRtXgR [Video by @soph_daigle] pic.twitter.com/LJaqzMybbb — KSLA News 12 (@KSLA) June 10, 2019

En pleine tempête, avec des vents relevés à plus de 110km/h, des images montrent la grue se balancer et tomber sur un immeuble et un parking du centre-ville. Un témoin habitant l'immeuble sur lequel est tombé l'engin de chantier rapporte que sa voisine, habitant au quatrième étage, s'est retrouvée au second étage. Deux personnes ont été hospitalisées dans un état critique, et trois dans un état grave. Tandis qu'une sixième victime est sortie rapidement.

Incredible video.



At Least 1 Dead, 5 Injured After Dallas Crane Collapse

Report: https://t.co/cQ4Qm46A7q



More pictures sent to us https://t.co/t25Ay76Xcfpic.twitter.com/Bqxv4O4Rdz — Maria Guerrero (@Maria_NBC5) June 10, 2019

Une autre vidéo montre quant à elle les dégâts causés par la grue sur le parking. On peut y avoir un trou béant ainsi que de nombreux véhicules entassés. L'orage a également fait de nombreux dégâts ailleurs dans Dallas, déracinant de nombreux arbres et privant plusieurs centaines de milliers de foyers d'électricité. Plus de 250 vols ont également dû être annulés et des centaines d'autres retardés.