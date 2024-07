Tentative d'assassinat contre Donald Trump : le récit de l'attaque qui a visé l'ex-président pendant un meeting

Donald Trump venait à peine de commencer à parler quand des détonations ont retenti. L'ancien président porte alors la main à son oreille droite et se jette instantanément au sol, derrière le pupitre. Des agents des services secrets plongent sur lui pour le protéger. Au bout d'une minute, Donald Trump se relève, entouré par une muraille d'agents qui font rempart de leur corps. Il apparaît très choqué, le visage en sang, mais il agite son poing dans un geste de défi. Il est escorté à sa voiture tandis que la foule scande "USA, USA".

L'ancien président est maintenant de retour dans le New Jersey, on l'a vu descendre de son avion en faisant un petit signe de la main. Et il raconte sur son réseau social ce qu'il a vécu : "J'ai compris immédiatement que quelque chose n'allait pas quand j'ai entendu un bruit de sifflement, des tirs et senti immédiatement la balle transpercer ma peau." Donald Trump adresse également ses condoléances aux familles des victimes, car il y a eu un mort et au moins deux blessés graves.

"Un homme dans les gradins a pris une balle dans la tête"

Joseph Main, qui était au rassemblement, les a vus : "J'ai entendu sept coups de feu qui se succédaient rapidement, peut être une seconde, une seconde et demie. J'ai vu le président touché à l'oreille droite. Un homme dans les gradins juste à côté de moi a pris une balle dans la tête. J'ai vu une autre femme dans les gradins qui était blessée par balle à l'avant-bras et à la main. Je crois qu'elle avait aussi été touchée à la poitrine."

Le tireur se trouvait sur un toit à une centaine de mètres de là. Il a été abattu par les forces de l'ordre. Le FBI ne veut pas pour l'instant confirmer son identité ou sa motivation, mais il s'agirait d'un homme d'une vingtaine d'années, originaire de Pennsylvanie. Il faudra maintenant déterminer comment un tireur a pu s'approcher aussi près de Donald Trump, dont la sécurité venait pourtant d'être renforcée. Peut-être parce qu'il avait reçu des menaces jugées crédibles.