Taiwan : 72 avions et huit navires de guerre chinois détectés autour de l'île

La tension est montée d'un cran autour de Taïwan avec la détection de 72 avions et huit navires de guerre chinois dans un laps de temps de 30 heures, selon le ministère de la Défense de Taïwan. Ces incursions chinoises, qui ont commencé mercredi et se sont poursuivies jusqu'à jeudi matin, sont une nouvelle manifestation de la pression militaire exercée par Pékin sur l'île démocratique.

Incursions dans l'Adiz et traversée de la ligne médiane

Le ministère de la défense taïwanais, Chiu Kuo-cheng, a rapporté que 43 avions chinois avaient pénétré dans la zone d'identification de la défense aérienne (Adiz), une zone que Taipei surveille étroitement. Plus préoccupant encore, 21 avions ont franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan, une frontière non officielle entre Taïwan et la Chine continentale que Pékin refuse de reconnaître. Ce type de franchissement, de plus en plus fréquent, représente une menace directe pour la sécurité de Taïwan.

Réponse aux passages de navires militaires occidentaux

Ces mouvements militaires chinois interviennent après le passage de plusieurs navires militaires occidentaux par le détroit de Taïwan, une zone que la Chine considère comme faisant partie de ses eaux territoriales, mais que la communauté internationale qualifie d'eaux internationales. Des navires de guerre de plusieurs pays, dont le Japon, la Nouvelle-Zélande, et l'Australie, ont traversé le détroit mercredi, tandis que les États-Unis, le Canada, et l'Allemagne avaient également récemment emprunté cette route.

La Chine intensifie la pression militaire

Bien que la Chine ait régulièrement envoyé des avions de chasse, des drones et des navires autour de Taïwan, un tel nombre d'appareils militaires en si peu de temps est significatif. Le dernier record remontait au 11 juillet, lorsque 66 avions chinois avaient été détectés en 24 heures. Pékin revendique Taïwan comme une partie de son territoire et n'exclut pas d'utiliser la force pour reprendre l'île. Cette intensification des manœuvres militaires souligne la volonté de la Chine de maintenir la pression sur Taïwan.

Cette zone est considérée comme stratégique pour la sécurité régionale et le commerce mondial. Pour Pékin, ces passages sont une violation de sa souveraineté, tandis que pour les puissances occidentales, ils relèvent de la liberté de navigation.

Menace pour la stabilité régionale

Le risque d'une escalade militaire est de plus en plus palpable dans la région. Alors que Taïwan se prépare à défendre son espace aérien et maritime, l’augmentation des incursions militaires chinoises pose la question de la réponse internationale. Les tensions entre Pékin et les pays occidentaux pourraient s'accentuer, renforçant ainsi la volatilité dans la région Asie-Pacifique.