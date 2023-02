Syrie : un enfant sorti vivant des décombres cinq jours après le séisme

Un garçon de six ans a été sorti vivant des décombres vendredi dans une localité du nord-ouest de la Syrie, cinq jours après le séisme meurtrier. Moussa Hmeidi, en état de choc et blessé au visage, a été sorti des décombres dans la localité de Jandairis par des secouristes locaux, au milieu des acclamations des habitants.

Les secouristes recherchent toujours des membres de sa famille, probablement ensevelis sous les décombres. Le corps de son frère a auparavant été retiré inanimé. Le petit garçon a ainsi tenu au-delà du cap des 72 heures, jugé crucial par les experts pour retrouver des survivants sous des décombres.

Des secouristes lui ont prodigué les premiers soins sur place, lui enroulant un bandage autour de la tête et lui mettant un pansement à la main. "Moussa a été sauvé au cinquième jour, et il a des blessures superficielles. Son frère a été retiré mort et le reste de sa famille est toujours sous les décombres, nous ne savons rien sur eux", a déclaré à l'AFP Abou Bakr Mohammad, un habitant qui a participé à l'opération de sauvetage.

Jandairis, sous contrôle des rebelles et frontalière de la Turquie où se situe l'épicentre du séisme, a été dévastée par le tremblement de terre qui a secoué lundi à l'aube la Syrie et la Turquie. Mardi, dans les décombres d'un immeuble de cette localité, les secouristes ont découvert un bébé vivant, né sous les décombres et encore relié par le cordon ombilical à sa mère décédée.

Un bilan provisoire au moins 3.377 victimes

Le violent séisme lundi à l'aube a tué plus de 22.300 personnes en Turquie et en Syrie, dans l'une des pires catastrophes survenues dans la région depuis un siècle. En Syrie, on dénombre selon un bilan provisoire au moins 3.377 victimes, dont au moins 2.030 tués dans les zones contrôlées par les rebelles. Trois enfants ont été sauvés vendredi en Turquie, mais l'espoir de trouver d'autres survivants s'amenuise à mesure qu'on s'éloigne de la fenêtre cruciale des 72 heures.

Plus de 90% des rescapés des tremblements de terre sont secourus dans les trois jours suivant la catastrophe. Cette durée peut néanmoins varier significativement en fonction de la météo, la fréquence des répliques et la rapidité des secours.