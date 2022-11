«Super-cartel» de la cocaïne démantelé à Dubaï et en Europe : 49 suspects dont 6 gros caïds arrêtés

Belgique, Espagne, Pays-Bas et France : l'Europe en proie à une vague d'arrestations. La raison ? Le démantèlement d'un cartel de drogue XXL qui sévissait notamment à Dubaï, aux Emirats arabes unis. Cette vaste opération internationale a permis la saisie de 30 tonnes de cocaïne.

En tout, six personnes ont été interpellées par les policiers français. L'Agence européenne Europol a également permis de localiser deux autres barons de la drogue à Dubaï, deux ressortissants à la double nationalité belge et marocaine, qui sont soupçonnés d'approvisionner et de contrôler le marché français. Ils ont été arrêtés et devraient être remis à la France.

Des actes de torture et de barbarie

Un trafic très lucratif au vu des saisies effectuées, à savoir des voitures de luxe, des villas, des armes et des dizaines de milliers d'euros en numéraire. Mais l'enquête a aussi révélé des méthodes d'extrême violence au sein même du cartel, avec des actes de torture et de barbarie. Trois autres personnes arrêtées en France ont été mises en examen et placé en détention provisoire.

Le super-cartel contrôlait environ un tiers du trafic de cocaïne en Europe. "Les barons de la drogue, considérés comme des cibles de grand intérêt par Europol, s'étaient alliés pour constituer ce qui était connu comme un "super-cartel" qui contrôlait environ un tiers du commerce de la cocaïne en Europe", indiquait ce lundi Europol.