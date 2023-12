Suède : des fans du rappeur Jul se ruent sur la billetterie d'un spectacle d'enfants

Les fans de Jul ont pris d'assaut la billetterie en ligne d'un spectacle d'enfants intitulé "Jul och Kul" ("Noël et divertissement") dans une ville du sud de la Suède, croyant acheter des places pour un concert du célèbre rappeur marseillais. "On s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose quand des parents nous ont appelés pour nous dire qu'ils étaient tristes que toutes les places soient vendues", a expliqué mercredi Matilda Skön, en charge de la culture pour la municipalité de Kungälv, à l'AFP.

Programmée samedi 9 décembre, la représentation donnée par les élèves de l'école locale d'arts de la scène de la ville de 50.000 habitants se tenait au tarif alléchant de 5 euros. Une aubaine pour les fans de l'artiste aux millions d'albums vendus qui remplissent habituellement par milliers le Stade Vélodrome.

Une erreur liée à l'intelligence artificielle ?

"On pense que c'est une intelligence artificielle qui est à l'origine du problème et qui a croisé les données sur notre page d'accueil en extrayant le mot "Jul" (Noël en suédois ndlr.) et d'autres termes qui faisaient référence au hip-hop parce que ça faisait partie du spectacle" analyse Matilda Skön. "Puis, il y a eu un site internet sur lequel on pouvait lire que Jul allait venir à Kungälvs."

Quand elle a compris la méprise, la mairie a réagi immédiatement. "On a envoyé un email à tous ceux qui avaient acheté des billets pour leur expliquer la situation, que ce seraient des enfants sur scène et non pas Jul et qu'ils pouvaient se faire rembourser", s'amuse Matilda Skön. Le spectacle a finalement eu lieu sans encombre à 11h30 du matin devant 350 personnes. Un horaire qui aurait pu mettre la puce à l'oreille des fans ? "Peut-être qu'ils pensaient que c'était pour une œuvre caritative", conclut l'employée municipale.