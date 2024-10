Sud de l'Espagne : trois migrants morts dans une embarcation, 29 autres secourus

Trois migrants ont été découverts sans vie sur une embarcation au large d'Almería, dans le sud de l'Espagne, alors que 29 autres ont été secourus par les garde-côtes espagnols. Cette annonce intervient peu après un naufrage tragique ayant causé la mort ou la disparition de plus de 50 personnes.

Une situation alarmante

Les autorités maritimes espagnoles ont rapporté que 29 hommes, tous d'origine maghrébine, ont été secourus d'un canot pneumatique où les corps des trois victimes ont été retrouvés. Les migrants et les dépouilles ont été transférés à Almería pour recevoir les soins nécessaires et pour procéder à l'identification des victimes.

Cette tragédie s'inscrit dans un contexte de forte augmentation des arrivées de migrants par la mer en Espagne. Entre janvier et septembre, le pays a enregistré 40.076 migrants, soit une hausse de 56 % par rapport à l'année précédente. La majorité des arrivées s'effectuent par la route atlantique vers les îles Canaries, qui demeure particulièrement périlleuse en raison des forts courants et de l'inadaptation des embarcations.

Un phénomène tragique

Deux semaines plus tôt, un autre incident tragique a eu lieu près des îles Canaries, où un bateau transportant des migrants a chaviré. Sur les 90 personnes présumées à bord, 27 ont été secourues et neuf corps retrouvés, mais le bilan pourrait dépasser les 50 disparus. Cet événement constitue le bilan le plus lourd enregistré en trois décennies de migrations en provenance d'Afrique.

L'ONG Caminando Fronteras rapporte que plus de 5 000 migrants sont morts cette année en tentant de rejoindre l'Espagne par la mer. Ces chiffres mettent en lumière la réalité tragique des migrations maritimes et soulignent l'urgence de mesures pour améliorer la sécurité des trajets.