Soudan : qu'est-ce que l'opération militaire d'évacuation d'urgence «Resevac» ?

420 morts et 3.700 blessés en une semaine. Les combats entre les deux généraux au pouvoir se poursuivent au Soudan. Ce dimanche, les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Espagne et la France ont commencé l'évacuation de leurs ressortissants. 388 Européens ont déjà été transportés par des avions militaires français à Djibouti. Un type d'opération baptisée "Resevac" qui n'en est pas à son coup d'essai. Mais de quoi s'agit-il ?

Un dispositif déjà utilisé à de nombreuses reprises

Ce que les militaires appellent une "Resevac", pour évacuation de ressortissants, est un dispositif déployé pour évacuer des Français présents à l'étranger dans un pays en grande instabilité politique, mais aussi lors de catastrophes naturelles.

Ce type d'opération se déroule en trois temps. D'abord le regroupement des expatriés, puis une première évacuation placée sous la responsabilité des armées vers une zone sûre, comme un aéroport sécurisé, avant une évacuation secondaire vers la France. Une "Resevac" ne peut intervenir que si la sécurité des ressortissants et des troupes est garantie.

Par le passé, le dispositif a été mis en place à plusieurs reprises. En 2014 en Libye, lorsque 47 personnes ont été secourues au début de la guerre civile. Mais l'un des exemples les plus marquants et plus récents est l'opération Apagan au mois d'août 2021, après la prise de Kaboul par les talibans. Les forces françaises ont évacué près de 3.000 personnes, dont 2.600 Afghans.