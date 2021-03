Sénégal : comment l'affaire Sonko a mis le feu aux poudres dans un pays sous tension

DÉCRYPTAGE

C'est l'une des pires crises depuis de nombreuses années que traverse le Sénégal. Le pays est touché par de graves heurts, avec des affrontements entre jeunes et forces de l'ordre qui ont fait cinq morts, après l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko, mis en cause dans une affaire de viols présumés. Lundi, ce dernier a été inculpé par un juge puis remis en liberté sous contrôle judiciaire. Mais si cette affaire a été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres, c'est bien la crise économique et sanitaire qui fragilise le pays depuis plusieurs mois.

Le secteur "informel" très touché

Des blindés déployés dans les rues de Dakar, c’est du jamais-vu, tout comme la coupure de l’accès aux réseaux sociaux ou la suspension d’émissions de chaînes de télévision. Pour le pays considéré comme le modèle de la démocratie en Afrique francophone de l’Ouest, ce sont des mesures tout à fait inhabituelles et révélatrices du haut niveau de tension qui existe au Sénégal depuis maintenant plusieurs mois. Car l’arrestation d’Ousmane Sonko, principal opposant au président Macky Sall, n'a été que la petite étincelle qui a provoqué la déflagration.

La première raison profonde de cette flambée de violence est l’effet Covid-19. Les conséquences économiques de la crise sanitaire sont en effet terribles, car la majorité de la population dépend pour sa survie du secteur dit "informel", à savoir tous les petits boulots qui vont de la vente de cigarettes à l’unité jusqu’à la fabrication de pièces artisanales pour les vieilles automobiles. Ce secteur représente 97% des créations d’emploi et 45% des créations de richesses du pays.

Les jeunes précarisés sensibles au discours de Sonko

Les mesures de couvre-feu ont donc eu des effets dévastateurs sur les niveaux de revenus des jeunes les plus précaires, dans une société où la moitié de la population a moins de 20 ans. Or, ce sont ces jeunes exclus qui sont les plus sensibles aux discours d’Ousmane Sonko lorsqu’il dénonce une recolonisation de l’économie sénégalaise par la France avec la complicité des élites locales.

L'accusation de viol contre Ousmane Sonko est portée par l’employée d’un salon de massage où il avait ses habitudes. Mais à ce stade, la parole de l'accusatrice est totalement inaudible par les manifestants, qui voient derrière cette inculpation un coup monté par le pouvoir. Ousmane Sonko est le troisième opposant sérieux au président Macky Sall à se retrouver empêtré dans des affaires judiciaires qui pourraient mettre un terme à ses ambitions politiques.

Avant lui, deux candidats potentiels à la présidence avaient été condamnés pour corruption, puis graciés, mais après avoir été déclarés inéligibles par le Conseil constitutionnel. Ce même Conseil avait également écarté quatre anciens ministres aux profils prometteurs qui auraient pu être considérés comme des dauphins potentiels du chef de l’État.