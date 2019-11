Séisme de magnitude 6,6 au large des Tonga

Un séisme de magnitude 6,6 s'est produit mardi au large des côtes de l'archipel des Tonga, dans l'océan Pacifique, sans déclencher d'alerte au tsunami, selon des sources concordantes.

L'épicentre du séisme sous-marin a été localisé à 134 km à l'ouest de Neiafu, la deuxième plus grande ville du pays, a précisé l'institut américain de géophysique (USGS). Il ne devrait pas avoir causé de dégats importants. Ce séisme a été suivi quelques minutes plus tard par un autre de magnitude 5,5. La première secousse n'a pas été ressentie dans la capitale, Nuku'alofa, selon un journaliste de l'AFP.

Il n'y a pas de risque de tsunami, a pour sa part indiqué le centre d'alerte aux tsunamis du Pacifique qui avait annoncé un séisme de magnitude 6,9. L'archipel des Tonga, qui compte 107.000 habitants et 170 îles éparpillées sur quelques 700 kilomètres carrés, figure dans le top 20 des pays à risque pour les désastres naturels (cyclones, séismes etc.), selon l'ONU. Situé à 2.000 kilomètres au nord-est de la Nouvelle Zélande et à 650 km à l'est de Fidji, il se trouve sur la "Ceinture de feu" du Pacifique, où les plaques continentales entrent fréquemment en collision, provoquant une importante activité sismique.