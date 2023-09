Séisme au Maroc : Gad Elmaleh et Achraf Hakimi, d'origine marocaine, appellent aux dons

Les 27 pays de l'Union européenne ont cosigné une lettre dans laquelle ils proposent leur aide au Maroc, après le terrible séisme qui a touché la région de Marrakech dans la nuit du vendredi au samedi. La France et ses collectivités territoriales s'apprêtent, elles, à envoyer deux millions d'euros au pays en deuil. L'Occitanie, la Corse et la région PACA se sont notamment engagées à fournir un million d'euros d'aides humanitaires.

Par ailleurs, pour ce qui est des renforts, Benoît Payan le maire de Marseille, compte par exemple envoyer une partie de ses sapeurs-pompiers au Maroc sous réserve que le pays accepte cette proposition. Quant aux associations, elles se mobilisent aussi, comme peut en témoigner Dalila à Toulouse, de l'association Espérance. "Nous les associations, à notre petit niveau, on essaie d'aider comme on peut. On est à la recherche de paramédicale, on est à la recherche de tout en fait", admet-elle. "On a fait des appels aux dons, on a les bénévoles qui sont à la recherche de dons et on va continuer à récolter, à essayer de voir ce qu'on peut faire pour aider la population."

Achraf Hakimi appelle aux dons de sang

Les appels à la solidarité se multiplient un peu partout, qu'ils émanent des personnalités politiques ou bien publiques et artistiques, comme l'humoriste Gad Elmaleh, né à Casablanca. Il lançait hier soir chez nos confrères de BFMTV un appel aux dons. "J'ai l'impression qu'il faut qu'on se tienne prêts, tous ceux qui veulent aider, avec une cagnotte - la plus grosse possible - pour qu'au moment où les besoins sont exprimés clairement, on soit capable grâce au Secours Populaire, d'envoyer cet argent et aider. Aujourd'hui, je m'adresse à tous ceux qui sont perplexes et qui pleurent devant leur télé, qui ne savent pas quoi faire. Je leur dis que chaque centime compte pour les gens qui sont dans cette détresse."

Par ailleurs, le latéral droit marocain du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi appelle lui aux dons de sang pour aider ceux qui se trouvent dans une situation critique.